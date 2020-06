BTSの地上波テレビ初特番「BTS JOURNEY~7人の旅~」が、7月5日(日)にテレビ東京系で放送される。

この番組はBTSが7月15日に日本4thアルバム「MAP OF THE SOUL:7 ~ THE JOURNEY ~」をリリースすることを記念して制作されたもの。メンバーへのインタビューを交えながら、BTSのこれまでの活動についてや、原動力となったARMY(BTSファンの呼称)への感謝の気持ちなどを紹介していく。

またWeb限定のスペシャルムービー「BTS MUSIC JOURNEY」の前編がWebブラウザBraveの特設ページで公開された。この動画ではメンバーそれぞれが7年間の思い出やニューアルバムへの思いを語ったインタビューが視聴できる。なお後編は7月下旬に公開予定。

テレビ東京系「BTS JOURNEY~7人の旅~」

2020年7月5日(日)16:00~16:55(予定)