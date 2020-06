アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の6月8~14日の1位は、石川智晶さん、梶浦由記さんによる伝説のユニット「See-Saw」のベスト盤「See-Saw Complete Best 『See-Saw-Scene』」でした。

◇先週の結果

「See-Saw」は、1993年にデビューしたユニット。2006年に活動を休止しましたが、2019年2月に開催された「フライングドッグ10周年記念LIVE -犬フェス!-」で復活し、同年12月には、約17年ぶりとなる単独ライブを開催したことも話題になりました。

ベスト盤は、アニメ「機動戦士ガンダムSEED」のエンディングテーマ「あんなに一緒だったのに」などアニメタイアップ曲を中心に収録。今回のベスト盤で、ファンの間では“幻の名曲”といわれる「新しい予感 ~Only at JUSCO~」が初めてCD音源化されたことも話題になっています。今回のランキングでは、梶浦さんのライブアルバム「Yuki Kajiura LIVE vol.#15 “Soundtrack Special at the Amphitheater”」も5位にランクインしています。

続く2位には、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(デレステ)のCDシリーズ第39弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 39 O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!」がランクイン。双子のアイドルの久川颯、久川凪の人気曲が収録されています。3位には、人気声優の鬼頭明里さんの初のソロアルバム「STYLE」が登場。タイトルの通り、鬼頭さんのキュートさ、クールさとさまざまなスタイルが楽しめる一枚になっています。

ほかにも、声優の小倉唯さんが歌うテレビアニメ「シャドウバース」のエンディングテーマを収録した「ハピネス*センセーション」が4位、声優の和氣あず未さんの最新シングル「Hurry Love/恋と呼ぶには」が7位、アニメやゲームなどが人気の「BanG Dream!(バンドリ!)」シリーズのボーイズバンド「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」の初の単独シングル「SCATTER」が8位に登場しました。

◇今週の動向

テレビアニメ「かくしごと」とミュージシャンの大槻ケンヂさんとのコラボCD「愛がゆえゆえ/あれから(絶望少女達2020)」、声優の伊藤美来さんの7枚目のシングル「孤高の光 Lonely dark」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「See-Saw Complete Best 『See-Saw-Scene』」 See-Saw アルバム

2位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 39 O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!」 久川颯(CV:長江里加)、久川凪(CV:立花日菜) シングル

3位 「STYLE」 鬼頭明里 アルバム

4位 「ハピネス*センセーション」 小倉唯 シングル

5位 「Yuki Kajiura LIVE vol.#15 “Soundtrack Special at the Amphitheater”」 梶浦由記 アルバム

6位 「未来はオンナのためにある」 ワルキューレ シングル

7位 「Hurry Love/恋と呼ぶには」 和氣あず未 シングル

8位 「SCATTER」 GYROAXIA シングル

9位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 07 Jus-2-Mint」 Jus-2-Mint シングル

10位 「TVアニメ『ミュークルドリーミー』主題歌シングル ミライくるくるユメくるる!」 澤田真里愛 シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。