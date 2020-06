吉田トオル「手がもげるかと思った（笑）」MUCC・逹瑯楽曲のレコーディングで多用した“独特な奏法”とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。6月13日(土)の放送では、キーボーディストの吉田トオルさんがリモートで登場! MUCCのニューアルバム『惡』についてお話いただきました。逹瑯:『惡』のなかで大変だった曲はありました?吉田:えーとね、あなた(逹瑯・作詞作曲)の曲(笑)。逹瑯:「Friday the 13th」?吉田:手がね、もげるかと思った(笑)。逹瑯:これ、ライヴで今できますか?吉田:あ~、1番までならできるかなぁ……。このテンポの8分弾き連打、面白かったけど大変だった。グリス(グリッサンド奏法)が多いから。逹瑯:グリスするときって、手のひらは痛くないんですか?吉田:俺ね、親指のここ(爪のあたり)でやるの。逹瑯:え? そこ?? 爪のところ?吉田:そう。“バンッ”って鍵盤に叩きつけてから下ろすの。逹瑯:痛てぇ!吉田:痛いよ! 一瞬で血豆できるから。オルガンとかは手のひらで、パーム(パーム奏法)でやったりするけど、ピアノの鍵盤って重いから、パームをしても“トゥルルルルン”って、すごい“なめた感じ”になっちゃう。ベロシティ(音の強弱)がないから。逹瑯:今うちら、“グリス”って当たり前のように話しているけど、「グリスってなんだ?」っていう(笑)。吉田:グリスはね、“ピョーン”ってやつ(笑)。逹瑯:片方の手をくるって滑らせて、連続で“トゥルルルルン♪”って流すやつですね。吉田:そうそう。高音から低音へ、低音から高音へ、っていう。逹瑯:俺あれ大好き。ベースもよく“ドゥーン”ってやるじゃないですか、あれがすごい大好きなんですよね。吉田:そうだね。間とか空気感とかをすごく左右できる。だから、そういうふうに“ガツン、ギュン”ってやるときの力業。逹瑯:痛ってぇ……。今度、そこをよく見ておこう。吉田:うん。たまにタオルとか使って滑らせるときもある(笑)。逹瑯:へぇ~、すげぇ。吉田:だから、グリスの圧の種類によって弾き方は変える。逹瑯:今度、グリスいっぱいの曲を作ろう!吉田:やぁめてよ~~(笑)。逹瑯:ハハハハハハ!◎6月20日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、シドからAKiさんをお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack