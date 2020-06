[Alexandros]川上洋平 コンセプトアルバム『Bedroom Joule』を解説

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。6月21日(日)にデジタルリリースされる初のコンセプトアルバム『Bedroom Joule』から、まだ解説していない5曲について語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」6月19日(金)放送分)川上:『Bedroom Joule』の中から、すでに「rooftop」「Starrrrrrr (Bedroom ver.)」「Run Away (Bedroom ver.)」と3曲オンエアしてきましたが、残りの5曲について時間の許す限り解説していきたいなと思います!3曲目に収録されている「Leaving Grapefruits」は、『EXIST!』かな? ……あれ? 『ALXD』かな? ……『ALXD』か! すいません!! 5枚目のフルアルバム『ALXD』に収録されている曲です!「Leaving Grapefruits」はどちらかというと失恋ソングだったりするので、わりと女子目線で頑張って書いた曲なんですよ。だから当時の取材では、インタビューとか相手が女性だったら曲の反応どうかな~? って思ってたんですけど、男の……年配の……言ってしまえばオッサンの方(笑)から「洋平くん、この曲めっちゃ泣けるわー」というコメントをもらって、「あれ~っ!?」って思った記憶がありますね(笑)。そんな思い出のある「Leaving Grapefruits (Bedroom ver.)」ですけど、このアルバムの中で一番好きかもしれなくて、原曲超えたなんじゃないか!? とまで思ってます。これはいいですよ。俺の声が16トラックくらい入ってるんですけど、声が楽器になってますね。ぜひ、ヘッドフォンで聴いて欲しいです!これは、磯部寛之くん(Ba.)がディレクションした曲です。今回は分業制にして担当を振り分けたので、全8曲の中にそれぞれの個性を取り込んでもらったんですけど……この曲は磯部くんらしいというか、作ってるときはカッコ良過ぎないかな? と思っていたんですよ。『Bedroom Joule』はわりとローファイなリラックスしたような雰囲気を目指していたので、ヒロともオンライン上でやり取りをしながら、このカッコ良さを消さないでローファイ感を取り入れられないかなっていう風にシフトチェンジしていきましたね。それで今の形になったんですけど……まぁミニマム! そして空間の使い方がオシャレ!!この曲もMIXギリギリというか納品ギリギリのところで声を足したいなって思って、自分の声を5、6トラックくらい入れたんですけど。本当にこのアルバムは声が主人公だなっていると思いますね。この曲もヘッドフォンやスピーカーで聴いてもらえるとすごくわかると思いますので、そこもぜひ楽しんでください。これは、白井眞輝くん(Gt.)が担当しました。白井くんらしい、ギタリストならではのアコギ1本勝負で弾き語りを忠実に再現したって感じですね。(いままでに)自分1人で弾き語りをするということはあったんですけど、白井くんがアコギを弾いて俺が歌うっていうのはあんまやってこなかったんですよね。結構そういう憧れはあったんですけど、それが今回出来たので嬉しかったですね。今年はフェスも中止になったりしてるんですけど、夏はこんな感じで過ごしたいな、みたいな……ビーチに行って聴きたくなるような雰囲気になっています。本当に素敵です。『Bedroom Joule』の中でも、ほっこり出来る瞬間かもしれませんね。「Adventure (Bedroom ver.)」は、リアド偉武(Dr.)が担当しましたね。ちょっと前に「Mステ」で披露したのも、リモートバージョンということでいつもと雰囲気が違ったんですけど、さらにそこから進化しています。なんか香港の田舎の子どもたちが、演奏しているような雰囲気になったんですよね。音を聴いてもらったら伝わるかもしれない……なんか俺には香港が見えるんだよね(笑)。ちょっと暑くて雨が降ってて、その湿った雰囲気が心地いいみたいな。ちょうど日本も梅雨時期なので「雨でうっとうしいな」という日は、この曲を聴いて涼んでほしいと思います。この曲はびっくりすると思いますよ! 今回はゲストを迎えまして、踊Foot WorksのPecoriくんに客演……をしてもらいたいという感じだったんですけど、ふたを開けてみたらほとんどPecoriくんに作ってもらった感じです(笑)。サンプリングに俺のイントロを使っただけで……Pecoriくんがほとんど作って、その後に俺が歌を乗せたくらいで(笑)。だから“feat. Pecori”になっていますけど、どちらかというと“feat.川上洋平”です(笑)。PecoriくんともLINEのやり取りだけで作ったので……実は、会ったことがないんですよ!僕が一方的に好きでオファーしたらやってくれて成立したんですけど、めちゃくちゃカッコイイですよ! ぜひ、楽しみにしていてください!全8曲中、新曲の「rooftop」以外は既存曲なんですけど、今の気持ちを落とし込めたかなと思いますね。とは言え、当初の目的はBGM感覚で楽しんでもらえたらと思って作ったので、実用性のある作品に仕上がりましたね。でも気持ちを込めて作っているので、ぜひ楽しんでほしいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/