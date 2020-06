『ダイヤのA actⅡ』期間限定のPOP UP SHOPが新宿と静岡にオープン！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営するアルマビアンカは、『ダイヤのA actⅡ』のイベント「ダイヤのA actⅡ POP UP SHOP in マルイ」を開催することを発表した。

イベントは、2020年7月4日(土)より新宿マルイ アネックス、2020年8月8日(土)より静岡マルイにて開催される。



『ダイヤのA actⅡ』は、2013年より放送された『ダイヤのA』『ダイヤのA -SECOND SEASON-』に続くTVアニメ。原作は、寺嶋裕二が描く高校野球漫画『ダイヤのA』で、『週刊少年マガジン』にて2006年から2015年にかけて第一部『ダイヤのA』が連載され、2015年からは第二部『ダイヤのA actⅡ』が大好評連載中だ。

2015年からは舞台版の『ダイヤのA』The LIVEが5作品上演され、女性ファンを中心に人気を博している。



POP UP SHOPでは、玉座に腰掛けるフォーマルな姿の「沢村栄純」「御幸一也」「倉持洋一」「奥村光舟」の新規描き下ろしイラストを使用した商品の先行販売や、お買上げ抽選会など、ここだけの企画が目白押しとなっている。



(C)寺嶋裕二・講談社/「ダイヤのA actⅡ」製作委員会・テレビ東京