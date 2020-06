DeNAは20日、6月19日に横浜スタジアムで行われた広島との開幕戦で、2020年開幕特別企画を実施したことを発表した。



▼ THE OPENING CEREMONY

2020年シーズン開幕にあたりセレモニーを開催。「SHOW THE BLUE FROM HOME~おうちからエールを、“青く”染まるその時まで。~」と題した「約 11,000 枚の写真からなるモザイクアートの I☆YOKOHAMAビッグフラッグの掲出」、「約1,000件の動画や音声を集約した声援動画の放映」「約5,000枚の応援パネルの掲出」「オンライン観戦イベント参加者のビジョン投影」を通じて、選手たちにエールを届けた。そしてDeNA・石田健大、広島・田中広輔2020年開幕宣言後、医療従事者への感謝を示し約40秒間拍手を送る「FRIDAY OVATION」、国家斉唱などが行われた。



▼ 「SHOW THE BLUE FROM HOME~おうちからエールを、“青く”染まるその時まで。~」第一弾

横浜スタジアム公式戦開催時よりファンから届いた約11,000枚の写真をI☆YOKOHAMAデザインのモザイクアートにして制作した全長65mのI☆YOKOHAMAビッグフラッグを試合前の「THE OPENING CEREMONY」から横浜スタジアムライトスタンドに掲出した。



▼ 「SHOW THE BLUE FROM HOME~おうちからエールを、“青く”染まるその時まで。~」第二弾

横浜スタジアム公式戦開催時よりファンご自宅で撮影した“応援歌を歌う動画”または、“応援歌を録音した音声”を掛け合わせた総応募数約1,000件の「声援動画」を試合場面に応じてメインスコアボードで放映し、選手にエールを届けた。



【投稿数】

① 「勝利の輝き」:222件 (うち動画91件)

② 「勇者の遺伝子」:194件 (うち動画97件)

③ 「熱き星たちよ」:232件 (うち動画105件)

④ 「All in one」:161件 (うち動画65件)

⑤ 「YASUAKI JUMP」:185件 (うち動画113件)



▼ 「SHOW THE BLUE FROM HOME~おうちからエールを、“青く”染まるその時まで。~」第三弾

公式戦開幕戦を含む3カード(最大9試合)における横浜スタジアムの観覧席への応援パネル掲出権利などの特典が付いた「2020開幕応援チケット」2種類を発売。



▼ 「SHOW THE BLUE FROM HOME~おうちからエールを、“青く”染まるその時まで。~」第四弾『おうちで交流!OB 解説つき! オンラインハマスタSupported by 日本生命』

6月19 日(金)~21日(日)対広島東洋カープを対象に球団初となるZoomを活用したオンラインでの試合観戦に加え、日替わりでOBが登場し、試合解説やここでしか聞けないトークショーなどを展開。ランダムで選ばれた複数名が応援している様子を横浜スタジアムのメインビジョンに投影。参加者が自由に書き込めるチャットには4,200件を超える応援コメントなどの投稿があり、ファン同士の交流も楽しめる新しい観戦スタイルを提供した。



【出演者コメント】

鈴木尚典氏

「いつもと違う方法で試合を味わえて楽しかったです。やスタジアムグルメのベイカラなども美味しく、初めての食レポを体験しました。また違う企画があればぜひ参加したいです」



荒波翔氏

「初めてのオンラインイベントでうまくいかないこともあったと思いますが、僕自身もこのイベントがとても楽しかったので、ファンの皆様もきっと楽しんでいただけたのではないかなと思います。2日目は同級生の加賀繁と小杉陽太が出演するので、初戦の僕たち以上に盛り上げてくれると思っています」



▼ OPENING GAME Celebration

試合終了後、無観客試合だからこそできる特別演出として、球場のスタンド席約270度から約2分間にわたり、540発の花火を打ち上げた。野球のある生活、横浜の街を活気づけたいという想いを込めた特別な花火が夜空を彩った。



(ニッポン放送ショウアップナイター)