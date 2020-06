アクションアドベンチャーゲーム『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』より「隻狼」がマックスファクトリーのアクションフィギュアシリーズ「figma」で立体化され、2021年1月に発売される。価格は9,500円(税抜)。

「figma 隻狼」は、隻腕の忍「隻狼」をフロム・ソフトウェア完全監修のもとfigma化。figmaオリジナル関節パーツで、劇中のあらゆるシーンを再現可能。要所に軟質素材を使う事でプロポーションを崩さず、可動域を確保している。

また、表情は3D彩色を駆使しリアリティを追求した「睨み顔」の1種。そして、付属品として「楔丸」「不死斬り」に加え「鉤縄」が用意されている。

