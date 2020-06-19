6月26日（金）放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」にジャニーズWEST、Shuta Sueyoshi、SEKAI NO OWARI、TOMORROW X TOGETHER、NEWS、MAN WITH A MISSIONが出演する。
ジャニーズWESTは6月24日にリリースするニューシングルで、藤井流星と神山智洋がダブル主演する日本テレビ系ドラマ「正しいロックバンドの作り方」の主題歌「証拠」を歌唱。Shuta Sueyoshiこと末吉秀太（AAA）はTikTokで人気に火が付いたナンバー「HACK」、SEKAI NO OWARIは6月24日発売の両A面シングル「umbrella / Dropout」より「Dropout」を披露する。またTOMORROW X TOGETHERは「Fairy of Shampoo」、MAN WITH A MISSIONは7月1日にリリースするニューシングル「Change the World」をパフォーマンスし、NEWSはジャニーズ事務所の所属アーティストが参加する連続企画「WAになっておどろうプロジェクト」に登場する。
テレビ朝日系「ミュージックステーション」
2020年6月26日（金）21:00～21:54
＜出演者および披露曲＞
・ジャニーズWEST「証拠」
・Shuta Sueyoshi「HACK」
・SEKAI NO OWARI「Dropout」
・TOMORROW X TOGETHER「Fairy of Shampoo」
・NEWS「WAになっておどろうプロジェクト」
・MAN WITH A MISSION「Change the World」