6月26日(金)放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」にジャニーズWEST、Shuta Sueyoshi、SEKAI NO OWARI、TOMORROW X TOGETHER、NEWS、MAN WITH A MISSIONが出演する。

ジャニーズWESTは6月24日にリリースするニューシングルで、藤井流星と神山智洋がダブル主演する日本テレビ系ドラマ「正しいロックバンドの作り方」の主題歌「証拠」を歌唱。Shuta Sueyoshiこと末吉秀太(AAA)はTikTokで人気に火が付いたナンバー「HACK」、SEKAI NO OWARIは6月24日発売の両A面シングル「umbrella / Dropout」より「Dropout」を披露する。またTOMORROW X TOGETHERは「Fairy of Shampoo」、MAN WITH A MISSIONは7月1日にリリースするニューシングル「Change the World」をパフォーマンスし、NEWSはジャニーズ事務所の所属アーティストが参加する連続企画「WAになっておどろうプロジェクト」に登場する。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」

2020年6月26日(金)21:00~21:54

<出演者および披露曲>

・ジャニーズWEST「証拠」

・Shuta Sueyoshi「HACK」

・SEKAI NO OWARI「Dropout」

・TOMORROW X TOGETHER「Fairy of Shampoo」

・NEWS「WAになっておどろうプロジェクト」

・MAN WITH A MISSION「Change the World」