TVアニメ「TSUKIPRO THE ANIMATION 2」が2021年に放送されることが決定した。

「TSUKIPRO THE ANIMATION 2」は、アニメ「TSUKIPRO THE ANIMATION」の第2期にあたる作品。ツキプロことツキノ芸能プロダクションに所属するSOARA、Growth、SolidS、QUELLの4ユニットの個性溢れる音楽とともに、人間ドラマが描かれていく。

第2期の本格始動を記念し、アニメ第1期の最終話で4ユニット総勢17人が歌った「Dear Dreamer,」をユニットごとで歌唱したCDが8月28日に4枚同時リリースされることも決定。売り上げの一部は新型コロナウイルス感染症対策に尽力している日本赤十字社の活動支援の協力金として寄付される。

また2017年にオンエアされた第1期「TSUKIPRO THE ANIMATION」の再放送が行われることも発表。7月1日よりTOKYO MXほか各局で放送される。

TVアニメ「TSUKIPRO THE ANIMATION 2」

2021年放送予定

スタッフ

原作・ストーリー原案：ふじわら（ムービック）

キャラクター原案：志島とひろ「ALIVE」シリーズ（SOARA・Growth）、沙月ゆう「SQ」シリーズ（SolidS・QUELL）

楽曲提供：滝沢章、はまたけし

監督：きみやしげる

シリーズ構成：関根聡子

3DCG制作：ダイナモピクチャーズ

アニメーション制作：ピー・アール・エー

アニメーションプロデュース：AZクリエイティブ

キャスト

大原空：豊永利行

在原守人：小野友樹

神楽坂宗司：古川慎

宗像廉：村田太志

七瀬望：沢城千春

衛藤昂輝：土岐隼一

八重樫剣介：山谷祥生

桜庭涼太：山下大輝

藤村衛：寺島惇太

篁志季：江口拓也

奥井翼：斉藤壮馬

世良里津花：花江夏樹

村瀬大：梅原裕一郎

和泉柊羽：武内駿輔

堀宮英知：西山宏太朗

久我壱星：仲村宗悟

久我壱流：野上翔



ほか

TVアニメ「TSUKIPRO THE ANIMATION」再放送

TOKYO MX：2020年7月1日（水）22:30～

サンテレビ：2020年7月1日（水）24:30～

KBS京都：2020年7月1日（水）23:30～

BS11：2020年7月2日（木）23:30～

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