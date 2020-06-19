TVアニメ「闇芝居」シリーズのスピンオフアニメ「忍者コレクション」が、7月よりテレビ東京にて放送される。

「闇芝居」シリーズは、都市伝説をテーマに現代では珍しくなった紙芝居をデジタル表現で見せるホラーショートアニメ。「忍者コレクション」では都市伝説とホラーの要素を引継ぎ、令和の東京を舞台に、都会の闇に紛れ人ならざる闇を斬る忍者集団“討怪衆（とうけしゅう）”を軸に物語が展開される。

忍者役のキャストには、2.5次元舞台などで活躍する俳優の君沢ユウキ、深澤大河、副島和樹、辻凌志朗をはじめ、VTuberの七瀬タク、若手俳優の池田航、鈴木志遠らが決定。さらに中村朱里（虹のコンキスタドール）、三田萌日香、太田彩華、MoeMi、中込佐知子、ぽんず、沢井正棋らの出演も発表された。脚本は「闇芝居」シリーズに数多く参加する熊本浩武、佐々木充郭、また初参加となる敦賀零が担当。キャラクターデザイン原案にはあ可よろしが名を連ねた。

TVアニメ「忍者コレクション」

放送・配信情報

テレビ東京にて2020年7月から放送開始予定

アニメ見放題サービス・あにてれにて、地上波放送より1週間先がけて配信

スタッフ

企画：山川典夫、岩崎拓矢

プロデューサー：梅津智史、船田晃

演出：船田晃

脚本：熊本浩武、佐々木充郭、敦賀零

作画：ツボ浅野

エンディングテーマ：バックドロップシンデレラ「忍び足でウンザウンザを踊る」

制作協力：アクア

制作：ILCA TIA DRAWIZ

キャスト

君沢ユウキ

深澤大河

副島和樹

辻凌志朗

池田航

鈴木志遠

七瀬タク

小栢伸五

山崎雅平

平山大

中村朱里（虹のコンキスタドール）

太田彩華

三田萌日香

MoeMi

沢井正棋

ぽんず

和泉紗江

中込佐知子

※辻凌志朗の辻は一点しんにょうが正式表記

(c)テレビ東京