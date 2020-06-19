プロ野球開幕、12球団のスタメンが一斉に発表。ソフトバンク・栗原は「2番…

プロ野球2020シーズンがきょう19日、18時に開幕する。試合開始に先立って先発出場選手が発表された。







新型コロナウイルス感染症の陽性反応で調整が遅れていた読売ジャイアンツの坂本勇人内野手は「2番・遊撃」でスタメン出場。北海道日本ハムファイターズの野村佑希内野手が「8番・三塁」と開幕スタメンを勝ち取った。



また、広島東洋カープの堂林翔太内野手が「7番・一塁」、東京ヤクルトスワローズの塩見泰隆外野手が「5番・中堅」、福岡ソフトバンクホークスの栗原陵矢捕手が「2番・一塁」など、それぞれ抜擢されている。









セ・リーグ



■巨人 対 阪神（東京ドーム）



読売ジャイアンツ

1番（二）吉川尚輝

2番（遊）坂本勇人

3番（中）丸佳浩

4番（三）岡本和真

5番（左）亀井善行

6番（一）中島宏之

7番（右）パーラ

8番（捕）小林誠司

9番（投）菅野智之



阪神タイガース

1番（右）糸井嘉男

2番（中）近本光司

3番（三）マルテ

4番（一）ボーア

5番（左）福留孝介

6番（二）糸原健斗

7番（遊）木浪聖也

8番（捕）梅野隆太郎

9番（投）西勇輝





■ヤクルト 対 中日（神宮球場）

東京ヤクルトスワローズ

1番（一）坂口智隆

2番（二）山田哲人

3番（左）青木宣親

4番（三）村上宗隆

5番（中）塩見泰隆

6番（右）雄平

7番（遊）エスコバー

8番（捕）嶋基宏

9番（投）石川雅規





中日ドラゴンズ

1番（中）大島洋平

2番（右）平田良介

3番（左）アルモンテ

4番（一）ビシエド

5番（三）高橋周平

6番（二）阿部寿樹

7番（遊）京田陽太

8番（捕）加藤匠馬

9番（投）大野雄大









■DeNA 対 広島（横浜スタジアム）



横浜DeNAベイスターズ

1番（中）梶谷隆幸

2番（右）乙坂智

3番（二）ソト

4番（左）佐野恵太

5番（一）ロペス

6番（三）宮﨑敏郎

7番（捕）伊藤光

8番（投）今永昇太

9番（遊）大和



広島東洋カープ

1番（左）ピレラ

2番（二）菊池涼介

3番（中）西川龍馬

4番（右）鈴木誠也

5番（三）メヒア

6番（捕）會澤翼

7番（一）堂林翔太

8番（遊）田中広輔

9番（投）大瀬良大地









パ・リーグ



■西武 対 日本ハム（メットライフ）



埼玉西武ライオンズ

1番（左）スパンジェンバーグ

2番（遊）源田壮亮

3番（捕）森友哉

4番（一）山川穂高

5番（二）外崎修汰

6番（三）中村剛也

7番（指）栗山巧

8番（右）木村文紀

9番（中）金子侑司

投 ニール



北海道日本ハムファイターズ

1番（中）西川遥輝

2番（右）大田泰示

3番（左）近藤健介

4番（一）中田翔

5番（指）王柏融

6番（二）渡邉諒

7番（遊）石井一成

8番（三）野村佑希

9番（捕）宇佐見真吾

投 有原航平







■オリックス 対 楽天（京セラドーム大阪）



オリックス・バファローズ

1番（一）T-岡田

2番（指）ロドリゲス

3番（左）吉田正尚

4番（右）ジョーンズ

5番（三）中川圭太

6番（二）大城滉二

7番（捕）若月健矢

8番（遊）安達了一

9番（中）後藤駿太

投 山岡泰輔



東北楽天ゴールデンイーグルス

1番（遊）茂木栄五郎

2番（三）鈴木大地

3番（指）ブラッシュ

4番（二）浅村栄斗

5番（左）島内宏明

6番（右）ロメロ

7番（一）銀次

8番（捕）太田光

9番（中）辰己涼介

投 則本昂大







■ソフトバンク 対 ロッテ（PayPayドーム）



福岡ソフトバンクホークス

1番（右）上林誠知

2番（一）栗原陵矢

3番（中）柳田悠岐

4番（指）バレンティン

5番（左）長谷川勇也

6番（三）松田宣浩

7番（遊）今宮健太

8番（捕）甲斐拓也

9番（二）牧原大成

投 東浜巨



千葉ロッテマリーンズ

1番（中）福田秀平

2番（指）角中勝也

3番（左）荻野貴司

4番（三）レアード

5番（右）マーティン

6番（二）中村奨吾

7番（一）井上晴哉

8番（捕）田村龍弘

9番（遊）藤岡裕大

投 石川歩



