「やりたいことが決まらない」進路で悩む18歳男子に贈る1曲

群馬発の4ピースロックバンド・KAKASHIの堀越颯太さん(Vo/Gt)が、6月17日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(18歳・男性)のお悩みまだやりたいことが決まっていなくて、大学か専門か決めることが出来ていません。周りの友達は夢に向かってできることをしています。なかなか思うように学校にも行けず、不安だらけです。どうすればいいですか?――このリスナーのために、堀越颯太さんが選んだ楽曲は「幸せ」です。この曲はサビの頭に『幸せくらいはあなたが決めてくれ。』という歌詞があるんですけど、そんなメッセージを伝えたくて選曲しました。高校3年生でまだやりたいことが決まっていないということは、これからいくらでも探せるし、いくらでも選べるということでもあると思います。“やりたいこと”という一つの点じゃなくて、“人生”という長い線で考えてみたらどうかなと思うんですけど……。例えば結婚はしたいのか? 仕事は何がしたいのか? どんな家に住みたいか? とか。そのためには何が必要で、どうやって手にしていくのか……。そう考えると、大学なのか専門学校なのか、はたまた就職なのか、というのが少しは見えるんじゃないかなと思います。それでもやりたいことが見つからないのであれば、今はとにかくやるべきことをやるだけ。そうすると、きっと最後にはやりたいことだけが残るんじゃないかなって思います!【ONE BY ONE】今回、リスナーに贈った楽曲「幸せ」は、2018年リリースのミニアルバム『ONE BY ONE』に収録されています。また6月17日(水)には、ファーストフルアルバム『Life is beautiful』を発売。詳細はオフィシャルサイト(https://kakashi.futureartist.net/)まで。番組では当コーナーを担当する松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda11/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/