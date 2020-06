6月27日(土)にWOWOWプライムでオンエアされるL'Arc-en-Cielのライブ特番「L'Arc-en-Ciel『ARENA TOUR MMXX』」のダイジェスト映像が、WOWOW公式サイトにて公開された。

「L'Arc-en-Ciel『ARENA TOUR MMXX』」は新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止となった8年ぶりの全国ツアー「ARENA TOUR MMXX」から、2月の埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演でステージ上の大型ビジョン用に撮影した映像を用いて制作された番組。今回公開された映像では「Driver's High」「Pretty girl」「瞳の住人」「DRINK IT DOWN」「Shout at the Devil」「REVELATION」「Vivid Colors」「I'm so happy」の8曲を、約3分のダイジェストで楽しめる。

WOWOWプライム「L'Arc-en-Ciel『ARENA TOUR MMXX』」

2020年6月27日(土)20:00~22:00

2020年7月28日(火)21:00~23:00(再放送 ※WOWOWライブ)

<放送曲>

Driver's High / Lies and Truth / Pretty girl / Vivid Colors / 瞳の住人 / X X X / DRINK IT DOWN / Shout at the Devil / REVELATION / Blurry Eyes / STAY AWAY / READY STEADY GO / 風にきえないで / I'm so happy ほか