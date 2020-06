ASIAN KUNG-FU GENERATION、ELLEGARDEN、ストレイテナーによる対バンツアー「NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019」のライブBlu-ray / DVDが8月5日にリリースされる。

「NANA-IRO ELECTRIC TOUR」は2003年から2004年にかけてアジカンがストレイテナーと開催していたツアーシリーズ。昨年10、11月にELLEGARDENを加えた3組で約15年ぶりの対バンツアーが行われ、会場ごとに各バンドがヘッドライナーを務めた。Blu-ray / DVDにはアジカンがヘッドライナーを務めた神奈川・横浜アリーナ公演の模様が収録される。

Blu-rayの初回限定盤には各公演のバックヤード、リハーサル、打上げの模様を撮影した約70分の特典映像が収録され、さらにフォトブックも付属する。また映像商品のリリースに合わせ、特設サイトでツアーグッズの再販もスタートした。

「NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019」収録曲

ELLEGARDEN

01. Fire Cracker

02. Salamander

03. Supernova

04. ジターバグ

05. 虹 w/後藤正文

06. Make A Wish

07. スターフィッシュ



ストレイテナー

08. Melodic Storm

09. 冬の太陽

10. Braver

11. REMINDER

12. 灯り

13. スパイラル

14. 吉祥寺

15. シーグラス

16. ROCKSTEADY w/細美武士



ASIAN KUNG-FU GENERATION

17. クロックワーク

18. 君という花

19. リライト

20. Easter

21. 廃墟の記憶 w/ホリエアツシ

22. Re:Re:

23. スタンダード

24. ボーイズ&ガールズ

<アンコール>

25. FADE TO BLACK w/日向秀和、大山純、戸高賢史

26. 遥か彼方 w/細美武士、ホリエアツシ



Extra Track(初回限定盤Blu-rayのみ)

・NANA-IRO ELECTRIC TOUR 2019 Documentary at Osaka, Nagoya & Yokohama