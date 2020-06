GLAYのライブ特番「GLAY Special Live 2020 DEMOCRACY 25th INTO THE WILD Presented by WOWOW」が6月21日(日)にWOWOWプライムで放送される。この番組の放送内容詳細が明らかになった。

WOWOWで展開中の「GLAY25周年記念特集」の最新企画として放送されるこの番組では、DJ MASSを迎えたオリジナルライブの模様をオンエアする。今回の番組のためにアレンジされた「HOWEVER」「SOUL LOVE」「ALL STANDARD IS YOU」「Into the Wild」といった楽曲に加え、新曲「Tiny soldier」も披露される。ライブのほかメンバーのインタビュー、25年間の活動を振り返るVTRも放送。ナレーターは女優の本仮屋ユイカが務める。

GLAY コメント

TERU

少しでも、みんなの心が前向きになれるように。

JIRO

エンターテインメントが、心の支えになってもらえれば。

TAKURO

未来への道を探し続けたい。

HISASHI

エンターテインメントの楽しさを伝えたい。

WOWOWプライム「GLAY Special Live 2020 DEMOCRACY 25th INTO THE WILD Presented by WOWOW」

2020年6月21日(日)20:00~