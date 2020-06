6月27日にWOWOWで放送されるロックバンド「L’Arc~en~Ciel(ラルクアンシエル)」の番組「L’Arc~en~Ciel『ARENA TOUR MMXX』」のダイジェスト映像が19日、同局の公式サイトで公開された。2月8、9日にさいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)で行われたライブの模様を編集した特別番組で、ダイジェストには、「Driver's High」「Pretty girl」「瞳の住人」「DRINK IT DOWN」「Shout at the Devil」「REVELATION」「Vivid Colors」「I'm so happy」が収められている。

「ARENA TOUR MMXX」は、同バンドにとって約8年ぶりのアリーナツアーで5都市12公演を予定し、チケット申し込み総数は150万を超えた。今年1月9日にスタートさせたものの、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、ファイナルを含む4公演が開催目前で中止となってしまった。

当初WOWOWでは、3月開催の国立代々木競技場第一体育館(東京都渋谷区)でのファイナル公演を放送する予定だった。今回、多くのファンから、公演が行われた会場で記録用に撮影した映像を使ってでも番組化してほしいとの要望が殺到。バンド側とWOWOWで協議を重ねた結果、ステージ上の大型ビジョンに映し出すため撮影していた素材を活用して、特別番組として放送することになった。

番組「L’Arc~en~Ciel『ARENA TOUR MMXX』」はWOWOWプライムで6月27日午後8時から放送される。