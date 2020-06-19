コスプレイヤー・yutoriの迫力美ヒップに「どんな角度から見ても美しい」「最高傑作」と絶賛の声

コスプレイヤーのyutoriが18日（木）、Twitterを更新。むっちり美ヒップを大胆に公開した。
【写真】圧倒的曲線美のyutoriヒップ
Twitterは41万、Instagramは68万のフォロワーを誇るコスプレイヤー・yutori。バランスのいいボディと幼げな顔立ちで人気を博している。
yutoriは18日（木）、「もち。」とTwitterを更新。むっちりとした美ヒップをTバックで露出した写真を公開した。
投稿には「出る所出て、締まる所引き締まってる、ゆとりんのスタイル本当に凄い！」「どんな角度から見ても美しい」「綺麗な曲線」「素晴らしいお尻です！」「最高傑作」と絶賛の声が寄せられた。
また、yutoriはSNSのほか、クリエイター支援プラットフォーム「ファンティア」を通じて日々自撮りや日常を発信している。
▽yutori
Twitter：@creamcandy123
Instagram：creamcandy123
コスプレイヤーのyutoriが18日（木）、Twitterを更新。むっちり美ヒップを大胆に公開した。
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