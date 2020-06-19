スタジオぴえろが手がけたオリジナルアニメ「HERO MASK」のパート1にあたる第1～15話が、TOKYO MXで7月2日から毎週木曜午後11時半に放送されることが分かった。スピンオフマンガ「HERO MASK -a lost memory -」がLINEマンガで7月7日から本格スタートすることも発表された。

「HERO MASK」は特殊犯罪に対して独自の捜査権を持つ警察組織SSCに所属する刑事ジェームズ・ブラッドらが“マスク”という未知のテクノロジーに翻弄（ほんろう）される姿を描くサスペンスアクション。Netflixで配信されている。

◇スタッフ（敬称略）

監督・シリーズ構成：青木弘安▽キャラクターデザイン：片桐貴悠▽美術設定：山田勝哉▽美術監督：園田由貴、中村隆▽衣装デザイン：いさお▽色彩設計：古性史織▽撮影監督：久野利和▽画面設計：sankaku△▽編集：柳圭介▽音響監督：久保宗一郎▽音響効果：西村睦弘▽音楽：加藤久貴▽アニメーション制作：studioぴえろ

◇キャスト（敬称略）

ジェームズ・ブラッド：加瀬康之▽サラ・シンクレア：甲斐田裕子▽ティナ・ハースト：嶋村侑▽レノックス・ギャラガー：森田順平▽エドモンド・チャンドラー：高野憲太朗▽ハリー・クレイトン：内山昂輝▽ジェフリー・コナー：青山穣▽スティーブン・マートランド：菅生隆之▽リチャード・バーナー：仲野裕▽モニカ・キャンベル：渋谷はるか▽フレッド・ファラデー：志村知幸▽グリム：烏丸祐一▽イヴ・パーマー：藤井ゆきよ▽アンナ・ワインハウス：宮寺智子▽その男：津田健次郎