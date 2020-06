2020年4月クールに読売テレビ、中京テレビ、BS日テレなどでドラマが放送されたダンス自慢の俳優たちが限界ギリギリのダンスパフォーマンスで魅せるTVドラマ×舞台の連動プロジェクト『KING OF DANCE』。このほど舞台のあらすじと追加キャストが公開となった。



本作には、主演の高野洸をはじめ、和田雅成、丘山晴己、蒼木陣、荒木宏文ら人気俳優陣が引き続き出演。そして新キャストに、日本のストリートダンス界のオリジネーターでありダンスシーンをリードし続けるDANCE TEAM「Be Bop Crew」メンバーのSETO、ダンスエンターテインメント集団「梅棒」メンバーでミュージカル、舞台を中心に活躍中の楢木和也、ライブ・スペクタクル『「NARUTO-ナルト-」~暁の調べ~』などに出演し、歌にダンスにと多才な俳優・辻諒の3名の出演が決定した。



舞台ではダンス大会「KING OF DANCE」の決勝トーナメントが描かれ、Drawing Back(=ドロバ)とWORLD_Mは、他グループを勝ち進んだ強敵との戦いが始まる。SETO演じるNAOTOはドロバが決勝トーナメントを勝ち上がるための臨時講師に。楢木演じるJ-I(ジェーアイ)は物語に深く関わる「大会組織委員会」の一つであるダンススタジオの経営者。辻演じるAL太(アルタ)はJ-Iの弟子として、空(高野)や海斗(和田)を翻弄する。「KING OF DANCE」優勝を手にするチームの行方、そして一切吹き替えのない生のガチダンスに注目だ。



また、先日発表となった、感染予防対策を講じた座席配置での公演実施に伴うチケットの払い戻しとチケット再販売の日程が決定。払い戻し期間は、6月20日(土)~8月9日(日)。そして、チケット再販売のオフィシャル先行は、6月19日(金)18時~6月28日(金)23時59分に、最終プレイガイド先行は、7月1日(水)18時~7月5日(日)23時59分に実施される。



<舞台『KING OF DANCE』あらすじ>

時は大ダンス時代。誰もがダンスを嗜み、ダンスパフォーマンスにおける地位は最高潮を迎える。そんな時代にあって実力のあるダンサーたちが目指す一つのタイトルがあった。その名は「KING OF DANCE」(KOD)。5年の空白を経て開催されるその大会を目指し、全国のダンスの実力者たちがしのぎを削っていた――。



D2(福澤侑)移籍という崖っぷちからの大逆転を見せたDrawing Back(ドロバ)の高山空(高野)たちは、見事決勝トーナメントへと駒を進めた。そのライバルチームとして、グループステージで熱い闘いを繰り広げたWORLD_Mの三浦海斗(和田)たちも同じく決勝への切符を掴んだ! 決勝トーナメントでは 、KODの頂点を見据える両チームの前に新たな強敵たちが待ち受けていた。



WORLD_Mの前に新たなライバルとして現れる“JAIL”。絶大な注目を集める実力派ダンスチームとして、WORLD_Mの前に立ちはだかる。敏腕プロデューサー兼振付師でもあり、現役ダンサーのJ-I(ジェーアイ/楢木)。そのJ-Iの弟子である、生意気な口調でお調子者なAL太(アルタ/辻)。一方ドロバの前に時本修武(荒木)の師匠であるNAOTO(SETO)が現れる。



自由自在な音の遊び、繰り広げられるステップは、誰も真似することが出来ないNAOTOオリジナル。そんな憧れの存在から指導を受けることになったドロバメンバーは、準決勝の対戦相手を倒すべくパワーアップを図る。それぞれ熱い思いを抱きながら、多彩なダンサーたちが集まる決勝トーナメント。果たして、ダンサーNo.1の称号を手にするのはどのチームなのか!?