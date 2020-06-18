巨人・原辰徳監督（左）、現役時代の阿部慎之助二軍監督（C）Kyodo News

◆ 捕手は4人体制でスタート

　NPBは18日、出場選手登録を公示。各球団の「開幕一軍メンバー」が発表された。


　巨人は将来を見据えた高卒中心のドラフト指名だったこともあり、ルーキーの開幕一軍入りはなし。

　また、6月19日の開幕戦については、捕手4人体制でスタート。新型コロナウイルス感染で離脱した坂本勇人、大城卓三の2名も開幕に間に合った。


◆ 巨人・開幕一軍メンバー

▼ 投手
12　ルビー・デラロサ
15　澤村拓一
18　菅野智之
20　エンジェル・サンチェス
28　田口麗斗
30　鍵谷陽平
40　古川侑利
41　中川皓太
47　藤岡貴裕
49　チアゴ・ビエイラ
57　高木京介
58　宮國椋丞


▼ 捕手
22　小林誠司
24　大城卓三
27　炭谷銀仁朗
69　田中貴也


▼ 内野手
0　増田大輝
5　中島宏之
6　坂本勇人
25　岡本和真
29　吉川尚輝
51　田中俊太
52　北村拓己
93　湯浅　大


▼ 外野手
2　陽　岱鋼
8　丸　佳浩
9　亀井善行
36　石川慎吾
43　重信慎之介
88　ヘラルド・パーラ