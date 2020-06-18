◆ 捕手は4人体制でスタート
NPBは18日、出場選手登録を公示。各球団の「開幕一軍メンバー」が発表された。
巨人は将来を見据えた高卒中心のドラフト指名だったこともあり、ルーキーの開幕一軍入りはなし。
また、6月19日の開幕戦については、捕手4人体制でスタート。新型コロナウイルス感染で離脱した坂本勇人、大城卓三の2名も開幕に間に合った。
◆ 巨人・開幕一軍メンバー
▼ 投手
12 ルビー・デラロサ
15 澤村拓一
18 菅野智之
20 エンジェル・サンチェス
28 田口麗斗
30 鍵谷陽平
40 古川侑利
41 中川皓太
47 藤岡貴裕
49 チアゴ・ビエイラ
57 高木京介
58 宮國椋丞
▼ 捕手
22 小林誠司
24 大城卓三
27 炭谷銀仁朗
69 田中貴也
▼ 内野手
0 増田大輝
5 中島宏之
6 坂本勇人
25 岡本和真
29 吉川尚輝
51 田中俊太
52 北村拓己
93 湯浅 大
▼ 外野手
2 陽 岱鋼
8 丸 佳浩
9 亀井善行
36 石川慎吾
43 重信慎之介
88 ヘラルド・パーラ
◆ 捕手は4人体制でスタート
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