◆ 捕手は4人体制でスタート



NPBは18日、出場選手登録を公示。各球団の「開幕一軍メンバー」が発表された。





巨人は将来を見据えた高卒中心のドラフト指名だったこともあり、ルーキーの開幕一軍入りはなし。



また、6月19日の開幕戦については、捕手4人体制でスタート。新型コロナウイルス感染で離脱した坂本勇人、大城卓三の2名も開幕に間に合った。





◆ 巨人・開幕一軍メンバー



▼ 投手

12 ルビー・デラロサ

15 澤村拓一

18 菅野智之

20 エンジェル・サンチェス

28 田口麗斗

30 鍵谷陽平

40 古川侑利

41 中川皓太

47 藤岡貴裕

49 チアゴ・ビエイラ

57 高木京介

58 宮國椋丞





▼ 捕手

22 小林誠司

24 大城卓三

27 炭谷銀仁朗

69 田中貴也





▼ 内野手

0 増田大輝

5 中島宏之

6 坂本勇人

25 岡本和真

29 吉川尚輝

51 田中俊太

52 北村拓己

93 湯浅 大





▼ 外野手

2 陽 岱鋼

8 丸 佳浩

9 亀井善行

36 石川慎吾

43 重信慎之介

88 ヘラルド・パーラ



