手塚治虫の作品集「ヤマケイ文庫 手塚治虫の山」が、山と溪谷社より本日6月18日に発売された。
本作は手塚が山、動物、自然をテーマに描いたマンガを集めた1冊。「魔の山」「山楝蛇」「山の彼方の空紅く」「モモンガのムサ」「モンモン山が泣いてるよ」「ブラック・ジャック -昭和新山-」「雪野郎」「落盤」「山太郎かえる」「火の山」といった、1959年から1980年にかけて各雑誌で発表された10編が収められる。
「ヤマケイ文庫 手塚治虫の山」収録作品
「魔の山」1972年8月6日 週刊少年サンデー（小学館）掲載
「山楝蛇」1972年9月4日 漫画サンデー増刊号（実業之日本社）掲載
「山の彼方の空紅く」1982年5月 ジャストコミック（光文社）掲載
「モモンガのムサ」1971年11月22日 週刊少年ジャンプ（集英社）に「ライオンブックス」第9話として掲載
「モンモン山が泣いてるよ」1979年1月 月刊少年ジャンプ（集英社）掲載
「ブラック・ジャック -昭和新山-」1976年11月15日 週刊少年チャンピオン（秋田書店）掲載
「雪野郎」1969年12月3日 少年チャンピオン（秋田書店）に「ザ・クレーター」第9話として掲載
「落盤」1959年9月15日 X第3号（鈴木出版）掲載
「山太郎かえる」1980年1月 月刊少年ジャンプ（集英社）掲載
「火の山」1979年4月20日 ビッグゴールドNo.2（小学館）掲載