西武・辻発彦監督

◆ ルーキーも開幕一軍入り

　NPBは18日、出場選手登録を公示。各球団の「開幕一軍メンバー」が発表された。


　パ・リーグ王者の西武は、ドラフト1位ルーキーの宮川哲、2位の浜屋将太という即戦力ルーキーが揃ってメンバー入り。また、ドラフト5位入団の捕手・柘植世那も開幕を一軍で迎える。

　その他、練習試合でアピールを見せた鈴木将平や川越誠司といった期待の若手も。今季のブレイクに期待がかかる。


◆ 西武・開幕一軍メンバー

▼ 投手
14　増田達至
15　宮川　哲
17　松本　航
20　浜屋将太
25　平井克典
28　森脇亮介
33　リード・ギャレット
40　田村伊知郎
44　與座海人
48　武隈祥太
54　ザック・ニール
61　平良海馬


▼ 捕手
2　岡田雅利
10　森　友哉
37　柘植世那


▼ 内野手
3　山川穂高
4　山野辺翔
5　外崎修汰
6　源田壮亮
39　呉　念庭
60　中村剛也


▼ 外野手
1　栗山　巧
7　金子侑司
9　木村文紀
22　コーリー・スパンジェンバーグ
46　鈴木将平
58　熊代聖人
72　川越誠司