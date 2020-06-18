◆ ルーキーも開幕一軍入り
NPBは18日、出場選手登録を公示。各球団の「開幕一軍メンバー」が発表された。
パ・リーグ王者の西武は、ドラフト1位ルーキーの宮川哲、2位の浜屋将太という即戦力ルーキーが揃ってメンバー入り。また、ドラフト5位入団の捕手・柘植世那も開幕を一軍で迎える。
その他、練習試合でアピールを見せた鈴木将平や川越誠司といった期待の若手も。今季のブレイクに期待がかかる。
◆ 西武・開幕一軍メンバー
▼ 投手
14 増田達至
15 宮川 哲
17 松本 航
20 浜屋将太
25 平井克典
28 森脇亮介
33 リード・ギャレット
40 田村伊知郎
44 與座海人
48 武隈祥太
54 ザック・ニール
61 平良海馬
▼ 捕手
2 岡田雅利
10 森 友哉
37 柘植世那
▼ 内野手
3 山川穂高
4 山野辺翔
5 外崎修汰
6 源田壮亮
39 呉 念庭
60 中村剛也
▼ 外野手
1 栗山 巧
7 金子侑司
9 木村文紀
22 コーリー・スパンジェンバーグ
46 鈴木将平
58 熊代聖人
72 川越誠司
◆ ルーキーも開幕一軍入り
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。