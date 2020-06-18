◆ ルーキーも開幕一軍入り



NPBは18日、出場選手登録を公示。各球団の「開幕一軍メンバー」が発表された。





パ・リーグ王者の西武は、ドラフト1位ルーキーの宮川哲、2位の浜屋将太という即戦力ルーキーが揃ってメンバー入り。また、ドラフト5位入団の捕手・柘植世那も開幕を一軍で迎える。



その他、練習試合でアピールを見せた鈴木将平や川越誠司といった期待の若手も。今季のブレイクに期待がかかる。





◆ 西武・開幕一軍メンバー



▼ 投手

14 増田達至

15 宮川 哲

17 松本 航

20 浜屋将太

25 平井克典

28 森脇亮介

33 リード・ギャレット

40 田村伊知郎

44 與座海人

48 武隈祥太

54 ザック・ニール

61 平良海馬





▼ 捕手

2 岡田雅利

10 森 友哉

37 柘植世那





▼ 内野手

3 山川穂高

4 山野辺翔

5 外崎修汰

6 源田壮亮

39 呉 念庭

60 中村剛也





▼ 外野手

1 栗山 巧

7 金子侑司

9 木村文紀

22 コーリー・スパンジェンバーグ

46 鈴木将平

58 熊代聖人

72 川越誠司



