ピザーラで『すみっコぐらし』のオリジナルグラスをゲット！

フォーシーズが展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、2020年6月18日(木)から、人気キャラクター「すみっコぐらし」が描かれた『すみっコぐらし ピザーラオリジナルグラス』を、全国のピザーラで数量限定販売する。



この夏、ピザーラは大人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボ! オリジナルのかわいいデザインが描かれた『すみっコぐらし ピザーラオリジナルグラス』の販売を、2020年6月18日(木)より開始する。グラスは、ピザ1枚につき1個までご購入可能。



オリジナルのデザインは、「ぺんぎん?」がギターを弾いている周りで、「しろくま」と「とんかつ」がピザを頬張っていたり、「ねこ」と「とかげ」がピザの材料を持っていたり、にぎやかで楽しそうな様子を可愛らしく表現したデザインになっている。

可愛いグラスに冷たいドリンクを入れて水分補給! これからの暑い夏を「すみっコぐらし」の仲間達と一緒に楽しく過ごそう。





(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.