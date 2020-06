サンリオキャラと恋愛ドラマアプリ3作品がコラボ！ 第1弾は『天下統一恋の乱』

ボルテージは、提供中の恋愛ドラマアプリ『天下統一恋の乱Love Ballad』『王子様のプロポーズII/Eternal Kiss』『誓いのキスは突然にLove Ring』が、サンリオが著作権および商標を保有する「サンリオキャラクターズ」との3カ月連続コラボキャンペーンを6月16日(火)より開催することを発表した。



記念すべきコラボ第1弾となる『天下統一恋の乱Love Ballad』は戦国時代を舞台に、乱世を生き抜く武将や忍との ”命懸けの恋” を楽しむことができる恋愛ドラマアプリ。個性豊かな戦国武将達との華やかで情熱的なストーリーを楽しむ「華の章」と、武将に仕え暗躍する忍との時代に翻弄される恋を描いた「月の章」の2つのストーリーが配信されている。



イベント中は、コラボを記念したログインボーナスはもちろん、ハローキティをイメージしたアバターが手に入るガチャやサンリオキャラクターズが特典で登場するイベントなどが用意されている。



第2弾は『王子様のプロポーズII/Eternal Kiss』、第3弾は『誓いのキスは突然にLove Ring』とのコラボが決定。今後の恋愛ドラマアプリと「サンリオキャラクターズ」のコラボにも注目だ!



(C)1976, 1989, 1996, 2001, 2020 SANRIO CO., LTD. (C)2013, 2020 SANRIO CO., LTD. S /D・G APPROVAL NO.S610154 (C)Voltage