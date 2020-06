『アニマルセラトピア』鈴木裕斗＆住谷哲栄出演のWebラジオ配信スタート！

東映アニメーションとMAGES.は、女性向け癒やしプロジェクト『アニマルセラトピア』の情報を発表。Webラジオ「アニトピWAVE」の配信がスタートし、MC・鈴木裕斗とゲスト・住谷哲栄からコメントが到着した。



アニメーション製作会社として数多くの作品を国内外へ送り出してきた東映アニメーションと、乙女向けブランド「LOVE&ART」を展開しているMAGES.が強力タッグを組んだ、女性向け癒やしプロジェクト『アニマルセラトピア』。

『アニマルセラトピア』では、夜は人間の姿になる動物の ”彼ら” が人間と生活を共にすることを夢にみて、運命のパートナーを待ち望んでいる。管理人に拾われた新入りの柴犬ゆずは、人間との生活にずっと恋焦がれている黒猫スイートオリーブに出会う......!



そんな『アニマルセラトピア』のwebラジオ「アニトピWAVE」が、アニメイトタイムズにて6月16日(火)より配信がスタート!

webラジオでは『アニマルセラトピア』最新情報やMCとゲストが楽しい&癒やしトークをお届け。いろいろな角度から ”癒やし” を提供していく。メッセージは、番組ページのメッセージフォーム、またはツイッターで「#アニトピ」「#アニ波」を付けて、各コーナー名を記入してツイートしよう!



MCはネロリ役の鈴木裕斗さん、ゲストはゆず役の住谷哲栄さん。二人からはコメントも到着している。



そして、番組スタート記念としてフォロー&RTキャンペーン開催中! キャスト寄書色紙やキャクターからのアニマルセラトピアへの招待状を抽選でプレゼント。詳細は、公式Twitterの対象ツイートをチェック!



さらに、6月30日(火)よりテーマソング「Welcome to Wonder night!」の先行配信とサブスクリプションがスタートすることが決定!

”「アニマルセラトピア」うたとドラマCDシリーズ Vol.1”(2020年7月29日(水)発売)に収録される、テーマソング「Welcome to Wonder night!」、ゆずソロ曲「One Step, One Chance」とドラマパートの試聴がLOVE&ARTのYouTubeチャンネルにて公開中だ。



また、7月の「アニトピWAVE」のゲストには、ゆず役の住谷哲栄さん、スイートオリーブ役の土岐隼一さんが登場。メッセージも大募集中だ。



今後もSNSを中心に様々な情報を発信。『アニマルセラトピア』の今後に乞うご期待!



<キャストコメント>

・鈴木裕斗コメント

「アニトピWAVE」のMCを務めさせていただく鈴木裕斗です。

今回”癒やし”をお届けする番組ということで、みなさんも疲れていたり、癒しが欲しいなと思っている方に

ぜひとも癒やしを届けたいと思いますのでまったりと聴いていただきたいです。

アニマルセラトピアは魅力的で個性的なキャラクターはもちろん、今回ゲストの住谷君もそうですが他の役者さんも素敵な方ばかりです!

魅力的なゲストさんをお招きして色々楽しいトークをお届けしていきたいと思いますので、みなさんごゆっくりとお付き合いいただけると嬉しいです。今度ともよろしくお願いします!



・住谷哲栄コメント

ゆず役の住谷哲栄です。

「アニトピWAVE」ラジオ第1回目、MCの鈴木さんとご一緒させて頂きました! 収録と休憩時間で色々お話させていただいたのですが、お兄さんのようにフォローして引っ張って下さいました!

もっともっとお話したいと思っておりますので、今後も呼んでいただける機会がありましたらよろしくお願いします!



(C)東映アニメーション・MAGES.