Mrs. GREEN APPLE「In the Morning」は“いい意味であったかい曲”

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴(Vo.Gt.)と若井滉斗(Gt.)、山中綾華(Dr.)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。7月8日(水)にリリースされるベストアルバム『5』から2016年にシングルリリースされた楽曲「In the Morning」についてのエピソードを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」6月16日(火)放送分)この番組では毎回、『5』に収録されている楽曲について、リスナーから届いた20秒の音声メッセージを紹介。楽曲にまつわるさまざまな思いを聞いた後に、自分たちの思い出を語っています。大森:今回はどうでしたか? みんなそろそろ、20秒に慣れてきたなって感じですけど。山中:そうだねー、たしかに!若井:やっぱ受験とか部活とか……自分が何かに挑戦するときとかに聴いてるんだなっていうのが、本当にまさに!!って感じで。「In the Morning」が伝わってるなって思いましたね。大森:もう4年ぐらい経つんですよね、確かね!山中:そうだね。若井:そうそうそうそう。僕と元貴が20歳になって初めて出したシングルだから、思い出もすごくあるよね、そういう部分では。大森:そっかそっか、たしかに……!若井:ね!大森:この曲って、元気いっぱいというかエネルギッシュに聞こえるんだけど、すごい寄り添ってくれる楽曲だよね。若井:そうだね。山中:うん。大森:だから本当に……作り手ですが客観的にもそのぐらい思えるぐらい、いい意味であったかい曲だなって思っています。若井:うん。大森:はい、ありがとうございました。【Mrs. GREEN APPLE - In the Morning】なお、今回はリスナーから募集したベストアルバム『5』についてのPR文も紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/