ukka（ウッカ)1stシングル『恋、いちばんめ』をタワレコ2店舗で“ゲリラ”先行販売開始！

ukka(ウッカ)の改名後初となるシングル『恋、いちばんめ』が17日(水)、タワーレコード錦糸町パルコ店・イオンレイクタウン店の2店舗限定で先行販売をスタートした。



【写真】公開された『恋、いちばんめ』ジャケットほか



改名後初となるシングル『恋、いちばんめ』をリリースすることは16日(火)に発表したばかりだが、旧名の桜エビ〜ず時代よりukkaを応援しているショップスタッフの賛同と、コロナ禍にCDショップを盛り上げたいukkaチームの思いが合致し、今回の緊急先行販売が実現した。シングルリリースは6月24日(水)だが、発売前から早くも話題になっている。



先行販売を開始したイオンレイクタウン店からは、「桜エビ〜ず時代にライブを観てから、音楽としてはもちろん、メンバーのツイッターでの可憐さ、推しのもあちゃんの写真が多いインスタなど、はじめて『女性グループ』の虜になったのがukkaです。明朗で透明感のあるメンバーに、センスある楽曲が並ぶ、CDショップの店員として推さずにはいられません。今回の先行販売で、多くの方にukkaを知ってもらえたら嬉しいです!」とのコメントが、錦糸町パルコ店からは「人生を楽しむコツは2つ。音楽を楽しむことと、ukkaを知ること。ukkaにはその準備が出来ている。その瞬間に毎日が変わる」とのコメントが寄せられている。



『恋、いちばんめ』は、ヤマモトショウとMICO(SHE IS SUMMER)がタッグとして提供した楽曲で、グループとして新しいスタートを切ったukkaと春の色めく日常が重なるポップチューン。カップリングにも今後のukkaを期待できるような楽曲ばかりが収録されている。



既成のルールに捉われず、ukkaを通じた音楽を愛する人たちによるアクションにも要注目だ。



▽ukka 1st Single『恋、いちばんめ』

発売日:6月24(水)

価格:¥1,000(税込)

収録曲:

[ver.A]

1恋、いちばんめ

作詞:MICO, ヤマモトショウ 作曲:ヤマモトショウ 編曲:宮野弦士

2 ウノ-ウノ

作詞:竹内サティフォ 作曲 編曲: ONIGAWARA

3 Poppin’love

作詞 作曲 編曲: CLARABELL

4 恋、いちばんめ(Instrumental)

5 ウノ-ウノ(Instrumental)

6 Poppin’love !!!(Instrumental)



[ver.B]

1恋、いちばんめ

2時間。光り輝く螺旋の球。

作詞 編曲:杉浦英治 作曲:藤田卓也

3 can’t go back summer

作詞:ヤマモトショウ 作曲:永塚健登 編曲:宮野弦士

4恋、いちばんめ (Instrumental)

5時間。光り輝く螺旋の球。 (Instrumental)

6 can’t go back summer(Instrumental)