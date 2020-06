井上芳雄さんがホストを務め、6月20日と7月25日の2夜にわたって放送されるWOWOWのミュージカルスペシャル番組「僕らのミュージカル・ソング2020」の第1夜に、トニー賞でミュージカル主演女優賞を受賞した経験を持つ、女優のケリー・オハラさんがリモート出演することが6月16日、明らかになった。ミュージカル「キス・ミー・ケイト」の「So In Love」を歌唱するほか、井上さんとリモートでコラボし、「オペラ座の怪人」の「All I Ask Of You」をデュエットで披露する。

オハラさんは今回の出演について、「現在ブロードウェーもとても困難な状況にありますが、我々がブロードウェーで毎日表現してきた情熱を今回皆さんと共有し、演劇の楽しさやその魂を体験してもらえればうれしいです」とコメントを寄せている。

さらに、ブロードウェーで「エレクトロニック・ミュージック・デザイナー」として活躍するヒロ・イイダさんが、現地の状況を中心に井上さんとトークするリモート対談も実現。そのほかに、ゲストとして「ウエスト・サイド・ストーリー」シーズン3、「エリザベート」「ミス・サイゴン」のキャストや、女優の上白石萌音さんが出演する。

「僕らのミュージカル・ソング2020 第一夜」は、6月20日午後8時からWOWOWプライムで放送。

◇ケリー・オハラさんのコメント(原文のまま)

2017年に初めてWOWOWオリジナルのトニー賞コンサートで日本に訪れ、2019年には渡辺謙さんと演じた「王様と私」の東京公演でひと夏滞在し、日本にはすばらしい思い出ばかりです。日本の皆さんのことも大好きで、また日本にぜひ伺いたいです。

現在ブロードウェイもとても困難な状況にありますが、我々がブロードウェイで毎日表現して来た情熱を今回皆さんと共有し、演劇の楽しさやその魂を体験してもらえればうれしいです。ブロードウェイが再開するその日、皆さんにお越しいただけるのを楽しみに私もがんばります。

放送では、大好きな日本の皆さんへ愛を込めて、芳雄とのデュエット曲、そして私が昨年出演した「キス・ミー・ケイト」から「So In Love」を送ります。楽しんでくださいね。