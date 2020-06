MAN WITH A MISSIONの新曲「Rock Kingdom feat. 布袋寅泰」が6月23日(火)にFM802で放送される「on-air with TACTY IN THE MORNING」にてラジオ初オンエアされる。

「Rock Kingdom feat. 布袋寅泰」は、タイトルの通り布袋寅泰をフィーチャリングゲストに迎えた新曲。7月1日に11294(イイニクヨ)枚限定でリリースされるマンウィズのシングル「Change the World」、7月15日発売のベストアルバム「MAN WITH A "BEST" MISSION」にそれぞれ収められる。新曲をいち早く聴きたいファンは、23日のオンエアをぜひチェックしよう。

FM802「on air with TACTY IN THE MORNING」

2020年6月23日(火)6:00~11:00

<出演者>

DJ:大抜卓人