ジャニーズ事務所所属グループによる期間限定ユニット・Twenty★TwentyのチャリティCD「smile」のリリース日が決定した。
Twenty★Twentyは新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とする社会貢献プロジェクト「Johnny's Smile Up! Project」の一環として生まれたユニット。V6、KinKi Kids、嵐、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、山下智久、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Manの15組が参加する。「smile」は6月22日にiTunes Store、Apple Music、Spotify、LINE MUSICなどで先行配信され、その後8月12日にCDリリースされる。12月31日までの期間限定販売チャリティ商品となり、収益は新型コロナウイルス医療対策支援に寄付される。
本作には櫻井和寿（Mr.Children）が書き下ろし提供した表題曲のほか、3月に行われたYouTube配信企画「Johnny's World Happy LIVE with YOU」内で披露されて話題となった「Wash Your Hands」が収録される。CDに付属するDVDには「smile」のビデオクリップとリリックビデオ、レコーディングドキュメンタリーが収められる。
Twenty★Twenty「smile」収録内容
CD
01. smile
02. Wash Your Hands
03. smile（オリジナルカラオケ）
04. Wash Your Hands（オリジナルカラオケ）
DVD
01. smile ビデオクリップ
02. レコーディングドキュメンタリー
03. smile リリックビデオ