HYDE（L'Arc-en-Ciel、VAMPS）のニコニコチャンネル「HYDE CHANNEL」にて、明日6月17日に特別番組「SUMMER MONSTER HOTEL 2020」が生配信される。
番組は新型コロナウイルス感染拡大の影響によりやむなく中止となったHYDEのファンクラブイベント「HYDEIST presents SNOW MONSTER HOTEL 2020」の特別企画。「SNOW MONSTER HOTEL」ではおなじみのYUKI（Rayflower、DUSTAR-3）とASH DA HEROに加え、スペシャルゲストとしてDAIGO（BREAKERZ）が登場する。HYDEが親交の深い面々を招き何を語り、何をするのか。ファンは楽しみにしておこう。なお番組の一部は「HYDE CHANNEL」会員限定配信となる。
HYDE CHANNEL vol.14 HYDE CHANNEL presents SUMMER MONSTER HOTEL 2020 ～DAIGO、YUKI（Rayflower / DUSTAR-3）、ASH DA HERO、黒岩唯一 生出演～
配信日時：2020年6月17日（水）21:00～
配信URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv326515554
＜出演者＞
HYDE / DAIGO / YUKI（Rayflower、DUSTAR-3） / ASH DA HERO
MC：黒岩唯一