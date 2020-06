BiSやBiSHらWACK所属アーティストが出演するドキュメンタリー映画5作品が、6月19日(金)から26日(金)にかけてスペースシャワーTVで放送される。

6月19日には2015年2月に公開されたカンパニー松尾監督作品「劇場版 BiSキャノンボール2014」と、第2期BiSのメンバーオーディション合宿に密着した「劇場版 BiS誕生の詩」をオンエア。20日はBiSの正式ライバル・SiSの誕生から活動休止までを追った映画「WHO KiLLED IDOL? -SiS消滅の詩-」が、26日にはエリザベス宮地が監督を務めたBiSHのドキュメンタリー映画「ALL YOU NEED is PUNK and LOVE」と、WACK合同オーディションに密着した「劇場版 アイドルキャノンボール2017」が放送される。

またスペースシャワーTVプラスでは7月度のイチオシアーティストとしてBiSHを特集。7月25日(土)は「BiSH DAY」と題し、撮り下ろし特番や貴重なライブ映像などを織り交ぜた10時間におよぶBiSHの関連番組がオンエアされる。

スペースシャワーTV

劇場版 BiSキャノンボール2014

2020年6月19日(金)23:00~25:00

劇場版 BiS誕生の詩

2020年6月19日(金)25:00~26:30

WHO KiLLED IDOL? -SiS消滅の詩-

2020年6月20日(土)25:00~27:00

ALL YOU NEED is PUNK and LOVE

2020年6月26日(金)23:00~25:00

劇場版 アイドルキャノンボール2017

2020年6月26日(金)25:00~27:30

スペースシャワーTVプラス「BiSH DAY」

2020年7月25日(土)時間未定