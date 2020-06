西川貴教「“呼吸”を感じる曲になりました」最新曲「天秤-Libra-」の相方・ASCAとの手応えを語る

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組 「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」。6月13日(土)の放送は、西川貴教さんがリモートで出演。初めて買ったCDや、5月27日(水)に発売となったTVアニメ「白猫プロジェクト ZERO CHRONICLE」のオープニングテーマ「天秤-Libra-」についてお伺いしました。西川:僕が初めて買ったCDはStingの「Englishman In New York」です。西川:僕は元々滋賀県に住んでいたんですけど、18歳のときにバンドをするために大阪に出てきて、そのときに近所にあるCDショップでオーディオを初めて購入しました。それまでは、カセットテープでしか聴いたことがなかったので、音のきめ細やかさとかにびっくりしました。西川:いろんな楽器を使っていて、ハイやローの音が、すごく綺麗なんですよ。西川:安田レイさんも参加されているんですけど、その2組で“作品を作ろう”というお話をいただいて、やることになりました。西川:作品の世界観を描いて、“男女それぞれの意思をぶつけ合う物語”のストーリー感を楽曲で表現しました。レコーディングは、先手は僕からだったのですが、ASCAが相当僕の歌を聴きこんで挑んでくれたので、“呼吸”を感じる曲になりました。お互いが声にのせた意思をその呼吸から感じ取ってほしいですね。西川:もちろん嬉しいですよ。今のこの状況から抜け出せたあかつきには、ぜひカラオケで歌って欲しいですね。西川:いろんな方から“コラボレーションをしたい”と言っていただけて、そこで、今まで知らなかった扉を開くチャンスをたくさんもらいました。今も、たくさんの方が声をかけてくださり制作をしているので、それを楽しみにしていて欲しいですね。西川:演技は、歌と別物ではなくて、歌うように演技をしたり、演技をするように歌ったり、“人に伝える”というのは一緒なので、その延長で歌がまた充実していて、良い関係性になっていますね。西川:キャラクターのお話をいただいて、そのキャラとかトーンとか雰囲気なども教えていただくので、それに合った声にしています。それもまた、声優(の仕事)に繋がっているので、いい経験です。西川:こうして、みなさんの前に出させていただく仕事以外にも、地元でイベントを仕掛けたりしています。地元の畜産や農産物は、今こういう時期で困っているので、廃棄を減らすために(可能な限り)少しでもみなさんに届けたいと思っています。そういう活動をやらせてもらっているのは嬉しいことですね。【番組からお知らせ&プレゼント!】6月20日(土)の「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」は、佐々木彩夏さんがゲストに登場!さらに、石川県の「金沢すいか」1玉を30名様、またはJAタウンギフトカード(4,500円分)を1名様にプレゼントします。番組ホームページからご応募下さい。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜13:00~13:55パーソナリティ: ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/