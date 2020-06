人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの劇場版最新作「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」のブルーレイディスク(BD)&DVDの特典映像として、「一条シン&如月ルヰ スペシャルバースデーパーティー」が収録されることが6月16日、分かった。「一条シン&如月ルヰ スペシャルバースデーパーティー」は、2月29日に開催予定だった一条シンと如月ルヰの誕生日を祝したイベント。イベントが中止となったため、一条シン役の寺島惇太さん、如月ルヰ役の蒼井翔太さんが急きょ開催したバースデーパーティーの模様が特典映像として収録されることになった。BD&DVDは7月10日発売。

「一条シン&如月ルヰ スペシャルバースデーパーティー」は、BD、DVDのボックス「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン- プリズムの誓いBOX」に収録される。寺島さんと蒼井さんが、2月2日に幕張メッセ(千葉市美浜区)で開催されたライブの裏話や、誕生日の過ごし方などを語っている。BD、DVDのボックスには、バースデーイベントの劇場来場者特典として配布予定だったメッセージカードも封入される。

BD&DVDの発売を記念し、プリズムスタァの軌跡を振り返るメッセージPVが公開された。PVでは、特設サイト「あなたの誓いを送ろうキャンペーン」で募集された2000件以上のファンからのメッセージが紹介されている。

「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン- プリズムの誓いBOX」の価格は、BDが1万800円、DVDが9800円(ともに税抜き)。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」が今年1月に公開された。