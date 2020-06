ドラちゃんがみんなの瞳に！「ソフトサンティア “みんなの瞳に、やさしい友だち” キャンペーン」

参天製薬は、一般用点眼薬「ソフトサンティアシリーズ」において、50周年を記念して公開予定の映画『STAND BY ME ドラえもん2』とタイアップしたLINEキャンペーン「ソフトサンティア ”みんなの瞳に、やさしい友だち” キャンペーン」を2020年6月15日(月)から開始する。



「ソフトサンティアシリーズ」 は、スマートフォンやパソコンなど、近くを凝視することが増えた現代人の乾き目、疲れ目をやさしく潤す目薬。

防腐剤無添加で、裸眼でもコンタクトレンズ装着時でも使うことができる。



あらゆる世代から愛され続け、身近で頼りになる「ドラえもん」のように、「ソフトサンティアシリーズ」も、 お子さんからシニアの方まで、3世代にわたってすべての方々の瞳のそばに、いつも寄り添う存在でありたいという思いから、”みんなの瞳に、やさしい友だち” を テーマに掲げ、ドラえもんとのタイアップ企画を年間を通じ展開していくとのこと。



そしてこのたび、タイアップ企画の一環として、映画『STAND BY ME ドラえもん2』オリジナルグッズが当たるLINEキャンペーンが実施される運びとなった。

店頭では、期間限定でドラえもんのPOPが付いた商品の販売や、オリジナルポーチ付きの「ソフトサンティア ひとみストレッチ」の販売を開始。

さらに 、キャンペーン開始に合わせて、2020年6月15日(月)から、映画とタイアップしたWEB動画も公開された。





【タイアップCM】







本キャンペーンは参天製薬公式LINEアカウント「参天製薬アイケア」を友だちに追加するだけで参加可能となっている。



この機会に、日常でもよく使う目薬と一緒にドラえもんのオリジナルグッズも手に入れちゃおう!



(C)Fujiko Pro/2020 STAND BY ME Ⅱ Doraemon Film Partners