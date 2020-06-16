TVアニメ「プリンセスコネクト！Re:Dive」の第1話から第12話までの一挙放送と、3回目となる特番が、6月29日にABEMAのABEMAアニメチャンネルにて行われる。

一挙放送は12時から、17時30分からの2回実施。23時からスタートする特番には、ペコリーヌ役のM・A・O、キャル役の立花理香、コッコロ役の伊藤美来が出演し、第12話までの振り返りや、最終話の見どころなどについてトークを展開する。なお特番放送後の24時からは、アニメ最終話となる第13話が同チャンネルにて地上波先行放送される予定だ。

「アニメ『プリンセスコネクト!Re:Dive』AbemaTV スペシャル特番～最終話放送直前でやばいですね☆～」

放送日時：2020年6月29日（月）23:00～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

出演：M・A・O、伊藤美来、立花理香、岩井勇気（MC）

アニメ「プリンセスコネクトRe:Dive」第1話～第12話 振り返り一挙放送

放送日時：2020年6月29日（月）12:00～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

放送日時：2020年6月29日（月）17:30～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

(c)アニメ「プリンセスコネクト！Re:Dive」製作委員会