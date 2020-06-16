TVアニメ「プリンセスコネクト！Re:Dive」の第1話から第12話までの一挙放送と、3回目となる特番が、6月29日にABEMAのABEMAアニメチャンネルにて行われる。
一挙放送は12時から、17時30分からの2回実施。23時からスタートする特番には、ペコリーヌ役のM・A・O、キャル役の立花理香、コッコロ役の伊藤美来が出演し、第12話までの振り返りや、最終話の見どころなどについてトークを展開する。なお特番放送後の24時からは、アニメ最終話となる第13話が同チャンネルにて地上波先行放送される予定だ。
「アニメ『プリンセスコネクト!Re:Dive』AbemaTV スペシャル特番～最終話放送直前でやばいですね☆～」
放送日時：2020年6月29日（月）23:00～
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
出演：M・A・O、伊藤美来、立花理香、岩井勇気（MC）
アニメ「プリンセスコネクトRe:Dive」第1話～第12話 振り返り一挙放送
放送日時：2020年6月29日（月）12:00～
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
放送日時：2020年6月29日（月）17:30～
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
(c)アニメ「プリンセスコネクト！Re:Dive」製作委員会