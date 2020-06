『テイルズ オブ』グッズがいっぱい！ 『コトブキヤ テイルズ オブ ショップ』開催中

ホビーメーカー壽屋は、「プチ!テイルズ オブ フェスティバル 2020 in コトブキヤ テイルズ オブ ショップ」を開催中だ。



バンダイナムコエンターテインメントが発売する大人気RPG『テイルズ オブ』シリーズ。全世界での累計販売本数が2000万本を突破し、現在も記録を更新中の大ヒットゲームだ。



「プチ!テイルズ オブ フェスティバル 2020 in コトブキヤ テイルズ オブ ショップ」はコトブキヤオンラインショップにて6月15日(月)より開催中、コトブキヤ秋葉原館/立川本店/大阪日本橋にて6月16日(火)より開催。



ポンチョを着た姿が可愛い「Pitanui mode」(トクナガ/ラピード/ティポ/ノルミン)や「おさんぽバッグ」、「トレーディングアクリルスキットコレクション」が新商品として登場する。



また、『テイルズ オブ』シリーズの「ぴたぬい」「Pitanui mode」(ぽんちょ、おさんぽバッグ)を含む、『テイルズ オブ』シリーズ関連商品2000円(税込)購入ごとに、ぴたぬい名札缶バッジを全14種からランダムでプレゼント!



コトブキヤ秋葉原館、立川本店、大阪日本橋で購入の場合A~Cの3チームの中から選択しランダムでのお渡し、コトブキヤオンラインショップで購入の場合は全14種よりランダムでお渡しとなる。



さらに、『テイルズ オブ』シリーズ関連商品2000円(税込)購入で、「TOF2020」の6月会場で配布予定だった特製ショッパーを1枚プレゼント! こちらはコトブキヤ直営店及び、コトブキヤオンラインショップどちらも同じ条件で配布される。



