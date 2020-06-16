イタリア紙『Tuttosport』は15日、2020年の「ゴールデンボーイ賞」候補100名を発表。投票の受付を開始した。

ヨーロッパでプレーする最も活躍した21歳以下の選手に贈られる同賞は、2003年に設立。過去にはアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（バルセロナ）や、フランス代表MFポール・ポグバ（当時ユヴェントス）らが受賞。昨年は、アトレティコ・マドリードに所属するポルトガル代表FWジョアン・フェリックスが受賞した。

2020年の候補者には、今季レアル・マドリードからマジョルカへ期限付き移籍しているMF久保建英、AZのDF菅原由勢が選出。ドルトムントからはノルウェー代表FWアーリング・ハーランドとイングランド代表FWジェイドン・サンチョ、アメリカ代表FWジョバンニ・レイナのトリオが選ばれた。また、人気銘柄のイタリア代表MFサンドロ・トナーリ（ブレシア）、今季ブレイクを果たしたU－17スペイン代表FWアンス・ファティ（バルセロナ）やスコットランド代表MFビリー・ギルモア（チェルシー）、カナダ代表MFアルフォンソ・デイヴィス（バイエルン）らもリストに名を連ねている。

ノミネートされた100選手は以下の通り。※（）内は右からポジション／国籍／所属クラブ

マックス・アーロンズ（DF／イングランド／ノリッジ）

アベル・ルイス（FW／スペイン／ブラガ）

カリム・アデイェミ（FW／ドイツ／ザルツブルク）

ヤシン・アドリ（MF／フランス／ボルドー）

ルシアン・アグメ（MF／フランス／インテル）

マーリー・アケ（MF／フランス／マルセイユ）

ファウスティーノ・アンジョリン（MF／イングランド／チェルシー）

イーサン・アンパドゥ（DF／ウェールズ／ライプツィヒ）

アンヘル・ゴメス（MF／イングランド／マンチェスター・U）

アディル・アウシシュ（MF／フランス／PSG）

ブノワ・バディアシル（DF／フランス／モナコ）

ミッチェル・バッカー（DF／オランダ／PSG）

マイロン・ボアドゥ（FW／オランダ／AZ）

エドゥアルド・カマヴィンガ（MF／フランス／レンヌ）

ラヤン・シェルキ（FW／フランス／リヨン）

ファクンド・コリーディオ（FW／アルゼンチン／シント・トロイデン）

ダヴィド・チョリナ（DF／クロアチア／ハイデュク・スプリト）

トレイ・コイル（MF／イングランド／アーセナル）

レオン・デヤク（FW／ドイツ／バイエルン）

ジョナサン・デイヴィッド（FW／カナダ／ヘント）

アルフォンソ・デイヴィス（MF／カナダ／バイエルン）

カラモコ・デンベレ（FW／イングランド／セルティック）

セルジーニョ・デスト（DF／アメリカ／アヤックス）

チアゴ・ジャロ（DF／ポルトガル／リール）

セバスティアーノ・エスポージト（FW／イタリア／インテル）

ファビオ・シルヴァ（FW／ポルトガル／ポルト）

アンス・ファティ（FW／スペイン／バルセロナ）

フィル・フォーデン（MF／イングランド／マンチェスター・C）

ライル・フォスター（FW／南アフリカ／セルクル・ブルージュ）

エリック・ガルシア（DF／スペイン／マンチェスター・C）

ジェームズ・ガーナー（MF／イングランド／マンチェスター・U）

ジェリコ・ガヴリッチ（MF／セルビア／ツルヴェナ・ズヴェズダ）

ルシャレル・ヘールトロイダ（DF／オランダ／フェイエノールト）

ウィレム・ジュベル（FW／フランス／モナコ）

モーガン・ギブス・ホワイト（MF／イングランド／ウルヴァーハンプトン）

ブライアン・ヒル（MF／スペイン／レガネス）

ビリー・ギルモア（MF／スコットランド／チェルシー）

クラウディオ・ゴメス（MF／フランス／PSV）

ゴンサロ・ラモス（MF／ポルトガル／ベンフィカ）

ロレンソ・ゴンサレス（FW／スイス／ザンクト・ガレン）

アミーヌ・グイリ（FW／アルジェリア／リヨン）

ライアン・フラーフェンヘルフ（MF／オランダ／アヤックス）

メイソン・グリーンウッド（FW／イングランド／マンチェスター・U）

アーリング・ハーランド（FW／ノルウェー／ドルトムント）

カラム・ハドソン・オドイ（FW／イングランド／チェルシー）

モハメド・アミン・イハッターレン（MF／オランダ／PSV）

カーティス・ジョーンズ（MF／イングランド／リヴァプール）

オザン・カバク（DF／トルコ／シャルケ）

ママドゥ・カリー・サネ（FW／セネガル／ユヴェントス）

久保建英（MF／日本／マジョルカ）

モハメド・クドゥス（FW／ガーナ／ノアシェラン）

デヤン・クルゼフスキ（MF／スウェーデン／パルマ）

ディエゴ・ライネス（MF／メキシコ／ベティス）

ヤセル・ラローチ（DF／フランス／リヴァプール）

イ・ガンイン（FW／韓国／バレンシア）

ダニエル・マルディーニ（FW／イタリア／ミラン）

フェリックス・マンビンビ（FW／スイス／ヤング・ボーイズ）

アントニオ・マリン（FW／クロアチア／ディナモ・ザグレブ）

スヴェトザル・マルコヴィッチ（DF／ボスニア・ヘルツェゴヴィナ／AELラリサ）

アレハンドロ・マルケス（FW／ベネズエラ／ユヴェントス）

ガブリエウ・マルティネッリ（FW／ブラジル／アーセナル）

ロイク・ムベ・ソウ（DF／フランス／PSG）

フアン・ミランダ（DF／スペイン／シャルケ）

ネウエン・ペレス（DF／アルゼンチン／ファマリカン）

ジョン・クロード・ヌテンダ（DF／フランス／ユヴェントス）

マイケル・オバフェミ（FW／アイルランド／サウサンプトン）

パウリーニョ（FW／ブラジル／レヴァークーゼン）

ストラヒニャ・パヴロヴィッチ（DF／セルビア／パルチザン）

ペドロ・ネト（FW・ポルトガル／ウルヴァーハンプトン）

エドゥアルド・クアレスマ（DF／ポルトガル／スポルティング）

ラファエル・カマーチョ（FW／ポルトガル／スポルティング）

ヘイニエル（FW／ブラジル／レアル・マドリード）

ジョバンニ・レイナ（FW／アメリカ／ドルトムント）

アレッシオ・リッカルディ（MF／イタリア／ローマ）

ロドリゴ（FW／ブラジル／レアル・マドリード）

ロマーリオ・バロ（MF／ポルトガル／ポルト）

ヨヌツ・カシアン・ルス（GK／ルーマニア／クルージュ）

トーマス・サビツァー（FW／オーストリア／LASK）

ブカヨ・サカ（MF／イングランド／アーセナル）

ウィリアム・サリバ（DF・フランス／サンテティエンヌ）

ジェイドン・サンチョ（FW／イングランド／ドルトムント）

ライアン・セセニョン（DF／イングランド／トッテナム）

セルヒオ・ゴメス（MF／スペイン／ウエスカ）

オリヴァー・スキップ（MF／イングランド／トッテナム）

マティアス・スレ（FW／アルゼンチン／ユヴェントス）

菅原由勢（DF／日本／AZ）

ドミニク・ショボスライ（MF／ハンガリー／ザルツブルク）

トマス・タバレス（DF／ポルトガル／ベンフィカ）

テテ（MF／ブラジル／シャフタール）

チアゴ・ロペス（DF／ポルトガル／ポルト）

サンドロ・トナーリ（MF／イタリア・ブレシア）

フェラン・トーレス（FW／スペイン／バレンシア）

アマド・トラオレ（FW／コートジボワール／アタランタ）

ラシナ・トラオレ（FW／ブルキナファソ／アヤックス）

ヘオルヒー・ツィタンシュヴィリ（MF／イスラエル／ディナモ・キエフ）

セップ・ファン・デン・ベルフ（DF／オランダ／リヴァプール）

ヤリ・フェルスハーレン（MF／ベルギー／アンデルレヒト）

ヴィニシウス・ジュニオール（FW／ブラジル／レアル・マドリード）

ドゥシャン・ヴラホヴィッチ（FW／セルビア／フィオレンティーナ）