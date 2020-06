村上春樹「マドンナさんを見習って…」世の中の“完全”を目指す女性にメッセージ

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの特別番組「村上RADIO」。6月14日(日)の放送は「村上RADIO~(あくまで個人的な)特選オールディーズ~」と題して、村上さんが中高生時代を過ごした1960年代前半ごろの楽曲のなかから、当時流行した名曲から“村上青年”が個人的に大好きだった楽曲まで、当時の思い出とともに紹介します。本記事では、後半3曲とクロージング曲、“今日の言葉”についてお話しされた概要を紹介します。次はサム・クックの「Wonderful World」、1960年の吹き込みです。誰もが知っている名曲ですね。歴史も生物も苦手な僕だけど、君が好きだってことだけは、ばっちりわかっている……。これもよく聴いて、英語の歌詞を丸暗記しちゃいました。僕が初めてアメリカで長く暮らし始めたときのことですが、僕はそのときある大学に属していまして、ある朝ジムに行ったんです。その大学にはとても立派な50メートル・プールがあったので、泳ごうと思って。プールの更衣室で水着に着替えながら、気分もよかったし、周りに誰もいなかったので、ほとんど無意識にこの歌の出だしを口ずさんじゃったんです。〽“Don't know much about history” (歴史は苦手だ)って。すると2列くらい向こうで、姿は見えないんだけど、誰かがそのあとを引き継いで、“Don't know much about biology” (生物も苦手だ)って歌ってくれました。そのときに、「ああ、おれ、ほんとにアメリカに来たんだなあ」としみじみ実感しました。聴いてみてください。サム・クックの「Wonderful World」。いろんな人がこの曲をカバーしていますけど、やはりサム・クックの歌がいちばん胸にぐっときます。次はパット・ブーンの「Ten Lonely Guys(テン・ロンリー・ガイズ)」です。パット・ブーンの歌は、すっかり古臭くなってしまった印象があるんだけど、この歌はなぜか僕の記憶にしつこくへばりついていて、今でもたまに取り出して聴きます。1人の女性にふられた10人の淋しい男たちが、毎夜のように集まり、彼女の思い出話をして慰めあっているというだけの、かなりしょうもない歌です。でも面白いことに、この作曲者のクレジットが10人の連名なんです。NYのブリル・ビルディングで仕事をしていた10人のソング・ライターたちが集まって、まあ冗談半分に洒落ででっち上げた歌みたいですね。おかげで10人の名前をクレジットするだけで、レコードのレーベルが1杯になっちゃいます。うちの1人はニール・ダイアモンドだということだけど、そういえばニール・ダイアモンドもこの曲をカバーしています。パットも適当に肩の力を抜いて歌っていて、そののんびり感がね、なかなか心地よいです。1962年の吹き込みです。お気楽ついでにもう1曲、当時人気絶頂だったトロイ・ドナヒューの「Live Young(恋のパームスプリングス)」をかけます。これも日本でしか流行らなかった曲だけど、なんか「お気楽さのひとつの達成」みたいなすがすがしさを感じなくもないです。ドナヒュー主演の青春映画「パームスプリングの週末」の主題歌ですが、僕が覚えている限り、映画はとことんひどかったです。今日のお別れの曲は、ビリー・ヴォーン楽団の「星を求めて(Look for a Star)」です。この曲は僕が中学校から高校にかけてずっと愛聴していたラジオ関西の電話リクエストのクロージング・テーマでした。だから懐かしいんです。ラジオ関西って、昔はラジオ神戸って言いまして、神戸に局があります。今はどうか知らないけど、僕が10代の頃はだいたい洋楽ばっかりかけていました。関東でいうと、ラジオ関東みたいな感じのAM局だったんです。まだFMが一般的に出てくる前の話です。夜の7時から9時まで、机の上にトランジスタ・ラジオを置いて、ずっとこの番組を聴きながら、勉強みたいなことをしていました。当時の神戸の少年少女たちは、ほとんどみんなこの番組を聴いていたんじゃないかな。そんなわけで、この「星を求めて」を聴くと今でも胸が微かに熱くなります。* * *今日の言葉はマドンナさんです。「実際の私はナイス・ガールなの。でもね、とことんビッチになることもできる。私は完全主義者で、いつもプレッシャーを感じ続けている。そしてそれを乗り切るには、ときとしてビッチにならざるを得ないのよ」そうか。完全主義者であろうとすれば、ビッチにならざるを得ないんだ。僕はこの間、キャロル・キングとカーリー・サイモンとジョニ・ミッチェルのバイオグラフィー(伝記)を1つにまとめた「Girls Like Us」っていう本を読んだんです。女の人がプロのアーティストとして生きていくのは本当に大変みたいですね。だから世の中の、完全を目指す女子の皆さんはマドンナさんを見習って、必要なときにはどんどん遠慮なくビッチになって良いかと思います。えーと、僕はその間、ちょっと席を外しているかもしれませんけど……がんばってください。それではまたこの次に。* * *今日はみなさんにプレゼントがあります。僕は最近、マガジンハウスから「村上T 僕の愛したTシャツたち」というカラフルな本を出しました。僕は、実はTシャツのコレクターで、うちにあるTシャツのなかから150枚くらいを撮影して、それに文章をつけた本を出しました。なんか暇ですね。それを記念してこの本を5冊、サイン入りで差し上げます。それから刊行記念につくったカッコいい「村上T 特製Tシャツ」を5枚差し上げます。どっちがほしいかを書いて、はがきで申し込んでくださいね。お名前はちゃんと書いてくださいね。Tシャツご希望の場合はS、M、Lのサイズも忘れなく書いてください。よろしく。<番組概要>番組名:村上RADIO~(あくまで個人的な)特選オールディーズ~放送日時:2020年6月14日(日)19:00~19:55放送局:TOKYO FM/JFN全国38局フルネットパーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/