村上春樹「エルヴィスの天然のキック力は、実にすさまじい」今聴いてもしびれるエルヴィス・プレスリーの楽曲は？

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの特別番組「村上RADIO」。6月14日(日)の放送は「村上RADIO~(あくまで個人的な)特選オールディーズ~」と題して、村上さんが中高生時代を過ごした1960年代前半ごろの楽曲のなかから、当時流行した名曲から"村上青年"が個人的に大好きだった楽曲まで、当時の思い出とともに紹介します。本記事では中盤6曲についてお話しされた概要を紹介します。僕はその頃、主にシングル盤を買っていたのですが、シングル盤のB面って、なぜか今でもありありと覚えているものが多いです。A面を聴き飽きて、B面をじっくり聴いてみたら「これ、なかなか悪くないじゃない」みたいなことがよくあって、そういう曲って不思議に個人的愛着が生まれるんです。妙に脇役が印象に残った映画みたいですね。そういうのを2曲聴いてください。まずニール・セダカの「君を求めて(What Am I Gonna Do)」。吹き込みは1959年。これはシングル版「恋の一番列車(Going Home To Mary Lou)」のB面に入っていました。セダカとハワード・グリーンフィールドの作詞作曲チームの作品で、世間的にはほとんど知られていませんし、正直言って、まあ大した曲でもないんですけど、僕的にはなぜか、わりと好きでした。ニール・セダカの歌うこの曲、うちにあったはずなんだけど、どうしても見つからなかったので、今日はジミー・クラントンが歌ったバージョンで聴いてください。できとしては、こっちのほうがむしろ良いような気が僕はしています。このクラントンのバージョンは全米ヒットチャートの50位まで上がりました。* * *それからリック・ネルソンの「Do You Know What It Means to Miss New Orleans」。吹き込みは1960年。これは「ラッキー・スター(Lucky Star)」のB面でした。タイトルは「ニューオリンズを離れるのがどれほど淋しいことか、わかってもらえるかな?」という意味ですけど、当時僕の買ったレコードでは「ミス・ニューオリンズを知っているかい」というタイトルになっていました。当時のレコード会社は、かなりいい加減だったんです。リック・ネルソンは、よくこういう古いスタンダード・ソングを取り上げて歌っています。そう言えば、「ヤング・ワールド(Young World)」のB面は、ガーシュインの「サマータイム(Summertime)」でした。お母さんが古い曲が好きで、僕が歌うと喜ぶから……とリックは言っています。母親思いだったんですね。僕がいちばん熱心にポップソングを聴いていた時期って、だいたい1960年から65年くらい、つまりビートルズが登場する前の時代です。ビートルズが出てきて間もなく、音楽シーンががらっとスリリングに変わっちゃうんだけど、それより前のポップ・ミュージックには「お気楽」っていうか、蛇が出てくる前の「エデンの園」みたいな、のどかな雰囲気が漂っていました。でもそのなかではエルヴィス・プレスリーは別格でした。彼は楽園のなかに潜む、鋭い牙を隠し持った甘い毒蛇のような、まったく他とは違う存在でした。僕は彼のデビュー・アルバム『Elvis Presley 』を手に入れて、もう夢中になって聴いていました。このアルバム、ほんとに何度聴いても聴き飽きなかったです。どの曲も素晴らしいんだけど、今日は僕の大好きな「One Sided Love Affair」を聴いてください。1956年の録音です。この曲におけるエルヴィスの天然のキック力は、実にすさまじいものです。今聴いても、ひしひしとしびれます。それからずっとあとの録音ですけれど、1962年に公開された映画「ガール!ガール!ガール!」のなかに入っている「A Boy Like Me, A Girl Like You」を聴いてください――「僕みたいな男の子が、君みたいな女の子に出会うとき」。これ、シングルカットはされませんでしたけど、なかなかスウィートで素敵なバラードです。僕はこの映画を中学校のときに、好意を寄せていた女の子と一緒に観に行ったんです。とはいっても2人だけじゃなくて、グループで観に行きました。神戸の映画館でしたね。そういうわけで、この曲もしっとりとよく覚えています。今日は、当時買ったアナログLPで聴いてください。少し雑音が入るかもしれないけど、まあ記念品みたいなものなので我慢してください。1960年代半ば、ビートルズが登場する少し前に、アメリカのポップス界にいくつかの動きがありました。1つはビーチボーイズに代表されるサーフィン・ミュージックの登場。そして、べンチャーズに代表されるインストルメンタル・グループの隆盛——簡単に言えばエレキ・ブームです。またそれと平行して、ボブ・ディランに代表されるフォークソングのムーブメントもありました。* * *今日はサーフィン・ミュージックと、インストルメンタル・グループのなかから、当時、僕が個人的に気に入っていた曲を聴いてください。まずはT・ボーンズの「『飛べ!フェニックス』のテーマ」、1966年の吹き込みです。原曲はイタリアのヒットソング「Senza Fine(終わりなき恋)」ですが、ジェームズ・スチュアートの主演した映画「飛べ!フェニックス」のテーマ曲に使われていました。とても面白い映画だったですね。そのいくつかのシーンと結びついて、この曲をよく覚えています。T・ボーンズ、それほどテクニックのあるバンドじゃないけど、編曲のセンスがけっこう垢抜けしていて、ポップで良かったです。ジャン&ディーンの歌う「Tell 'Em I'm Surfin'」。"僕はサーフィンをやってるって、みんなに言っといて"。1964年の吹き込みです。野球チームの仲間からお呼びがかかっても、女の子からうちのプールに泳ぎに来ないって誘いの電話があっても、僕はサーフィンに行っちまってるからさ、みたいな内容です。本来は「ファンタスティック・バギーズ」というバンドの曲なんですが、日本ではシングルカットされなかったので、僕は長い間ジャン&ディーンの持ち歌だと思っていました。なんというか、恥ずかしげもなく軽快なサーフィン・ソングです。ジャン&ディーンというグループには、ビーチボーイズの音楽が持つ、ちょっとした屈託みたいなものはなくて、その分、良くも悪くも南カリフォルニア的にからっとしています。無反省というかね……そういうところ、僕はけっこう好きでしたけど。