BABYMETAL、幕張メッセ2DAYSの映像作品とライブアルバムを発売

BABYMETALが、2020年1月25日・26日に幕張メッセ国際展示場で行ったライブ「METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW LEGEND – METAL GALAXY」の映像作品とライブアルバムを、2020年9月9日にリリースする。



2日間で約5万人を収容する会場で全24曲を披露した本公演。CD2枚組からなる3rdアルバム『METAL GALAXY』のテーマでもある”メタルの銀河の旅”をイメージしており、1月25日のDAY1は”光の世界”、1月26日のDAY2は”闇の世界”をテーマに、2日間のセットリストが両日被らない形でアルバムを再現したライブとなった。コンセプトの異なる2日間を表現するため、Blu-ray、DVDは2枚組、ライブアルバムは1日ごとに計2作品に形態を分けている。



さらに、メンバーズサイト「THE ONE」の会員限定・完全受注生産の「『LEGEND – METAL GALAXY』 - THE ONE LIMITED EDITION -」 は、Blu-rayに加え、同内容のライブ音源を収録した2枚組CD、写真集、SU-METALとMOAMETALが「LEGEND – METAL GALAXY」を語った約1万字に及ぶスペシャルインタビュー、ファン投票によってデザインを決定するスペシャルグッズが同梱された完全版となっている。詳しくはオフィシャルサイトにて。





<商品情報>







BABYMETAL

映像作品『LEGEND - METAL GALAXY (METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW)』



発売日:2020年9月9日(水)

形態:Blu-ray & DVD

【2Blu-ray(初回盤)】(DAY-1/2:全24曲)価格:9000円(税抜)

※アナログサイズジャケット仕様

【2Blu-ray(通常盤)】(DAY-1/2:全24曲)価格:8000円(税抜)

【2DVD】(DAY-1/2:全24曲)価格:7000円(税抜)



BABYMETALライブアルバム

『LEGEND - METAL GALAXY [DAY-1] (METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW)』

『LEGEND - METAL GALAXY [DAY-2] (METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW)』



発売日:2020年9月9日(水)

価格:2500円(税抜)



=収録内容=(Blu-ray / DVD / ライブアルバム共通)

[DAY-1]

1. FUTURE METAL

2. DA DA DANCE(feat. Tak Matsumoto)

3. Elevator Girl

4. Shanti Shanti Shanti

5. Oh! MAJINAI (feat. Joakim Brodén)

6. ヤバッ!

7. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

8. ギミチョコ!!

9. メギツネ

10. Night Night Burn!

11. THE ONE

12. Road of Resistance



[DAY-2]

1. IN THE NAME OF

2. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

3. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

4. KARATE

5. Kagerou

6. BxMxC

7. シンコペーション

8. ヘドバンギャー!!

9. Starlight

10. Shine

11. Arkadia

12. イジメ、ダメ、ゼッタイ



BABYMETAL Official Web Site:http://www.babymetal.com