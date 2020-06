株式会社LDH JAPANが新たなエンタテインメント施策をスタートさせる。

2月26日から12月26日までに行う予定だったエンタテインメントの祭典「LDH PERFECT YEAR 2020」関連の全168公演を中止にしたLDHは、独自に立ち上げた新型コロナウイルス感染症対策専門家チームを中心に慎重に検討した結果、ライブ事業を段階的に再開していくことを決定。第1弾として株式会社サイバーエージェントの藤田晋代表取締役社長と昨年10月に設立した合弁会社・CyberLDHで新たな動画配信サービス・CLを本日6月15日より始動させる。このサービスではLDH所属アーティストのライブやコンサートの生配信をはじめ、LDH所属メンバーが出演する豊富な動画コンテンツを視聴できる。

また第2弾として7月からは有料配信ライブ・LIVE×ONLINEを開催。その皮切りとして7月2日から8日にかけて毎晩ABEMAで生配信を行う。さらに第3弾として8月以降には政府から発表されているガイドラインに沿って、十分な感染拡大防止対策を講じたうえで、ドーム規模の会場で“ソーシャルディスタンスライブ”を開催することを検討している。

株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 藤田晋 コメント

このたび、LDH JAPANとサイバーエージェントはともに、新時代のエンターテインメントサービスを提供するCyberLDHを始動します。テレビ&ビデオエンターテインメント「ABEMA」では、これまで「LDH PERFECT YEAR 2020」とのコラボレーション企画をはじめ多くのLDHグループ所属アーティストが出演する番組を放送し、そのたびに大きな反響を得ておりました。



今回、新会社設立にあたってLDH JAPANとサイバーエージェントで共同で開発してきた新サービス「CL」では、クオリティーに対し一切の妥協を許さないLDHグループのステージをそのままにオンラインでお楽しみいただけるよう、技術開発、デザイン、UI,UXの設計等には一切の妥協なく、最高水準の品質のプロダクトを生み出すことを目的として作り上げてきたつもりです。



そして今、皆様にこれまでにない新しいデジタル時代ならではのエンターテイメント体験が提供できる体制が整って参りました。 LDH JAPANのエンターテイメントとサイバーエージェントの技術力が力を合わせた新会社に、ぜひご期待ください。

株式会社LDH JAPAN チーフ・クリエイティブ・オフィサー EXILE HIRO コメント

これまでLDHのエンタテインメントはライブを中心としたリアルなものでしたが、次世代へ向けてデジタル、バーチャルでエンタテインメント領域を広げていこうと1年以上前から様々な可能性へ取り組んできました。



今回発表したサイバーエージェントさんとの「CyberLDH」はその第一歩となる新たな動画配信サービス「CL」としてスタートします。「CL」はサイバーエージェントさんのテクノロジーにより、LDHの自社メディアがパワーアップし、これまで以上にファンの皆さんと直接繋がることができ、喜んでいただけるものになると思っています。



コロナ禍でLDH PERFECT YEAR 2020で計画していたライブ全168公演を中止にせざるを得ない状況になり、ファンの皆さんには本当に申し訳ない気持ちでしたが、「LIVE×ONLINE」というコンセプトで新たなライブ体験をお届けすることができ、僕らもとても楽しみにしています。



そして、この「LIVE×ONLINE」を中心にCLでも様々なエンタテインメントを発信し、LDHのエンタテインメントとしてスタンダードとなるようにメンバー、スタッフ一丸となりファンの皆さんに精一杯のパフォーマンスをお届けしたいと思います。



さらに政府の方針に基づき、各地方自治体としっかりと連携し安全な体制を万全に整えて実施可能な地域からソーシャルディスタンスライブの開催を準備していきたいと考えています。



これからも「日本を元気に」をテーマに、日本のエンタテインメント業界が復活出来るよう、LDH一同最善を尽くして活動していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

「LIVE×ONLINE」公演スケジュール

ABEMA WEEK

2020年7月2日(木)20:00~

<出演者>

FANTASTICS from EXILE TRIBE



2020年7月3日(金)20:00~

<出演者>

EXILE THE SECOND



2020年7月4日(土)20:00~

<出演者>

DOBERMAN INFINITY



2020年7月5日(日)20:00~

<出演者>

E-girls



2020年7月6日(月)20:00~

<出演者>

GENERATIONS from EXILE TRIBE



2020年7月7日(火)20:00~

<出演者>

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE



2020年7月8日(水)20:00~

<出演者>

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE