木村拓哉が6月24日にリリースする初のライブBlu-ray / DVD「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」のトレイラー映像の後半が特設サイトで公開された。

本作には木村が2月20日に大阪・大阪城ホールで行ったワンマンライブの模様を収録。公開されたトレイラー映像の後半では、ギターを弾きながらパフォーマンスした「ローリングストーン」や「I wanna say I love you」に加え、「My Life」「Leftovers」、本編最後に披露された「One and Only」のライブ映像を観ることができる。

※記事初出時、一部楽曲タイトルに誤りがありました。訂正してお詫びいたします。