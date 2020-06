レコードプレスメーカーの東洋化成が8月8日にイベント「CITY POP on VINYL 2020」を開催する。

このイベントは新旧シティポップのアナログレコードを店頭とオンラインで一斉販売するもの。廃盤や在庫切れとなっていた作品も、このタイミングで再リリースされる。現在は95タイトルがラインナップされ、参加アーティストは今後も追加予定。イベントの詳細は続報を待とう。

「CITY POP on VINYL 2020」参加作品

・Negicco「圧倒的なスタイル / ガッター!ガッター!ガッター!」

・Air Suspension Club Band「Seaside In The Twilight」

・矢野顕子「オーエスオーエス」「峠のわが家」

・井上鑑、松任谷正隆、佐藤博「SEASIDE LOVERS」

・アマネトリル「SUNSET TRAIL / Wonderful Journey」「CANDY BLUE / Cruise With Me」

・杏里「ANRI Vinyl Edition」

・Ayane Yamazaki「魔法をおしえて」

・Bagus!「チークタイム」

・バーン・アンド・バーンズ「君がいるかぎり」「ラブ・ユー・アウト・オブ・ユア・マインド」

・真鍋ちえみ「うんととおく」

・CHOCOLATE LIPS「CHOCOLATE LIPS」

・小坂忠「People」

・サーカス「月夜の晩には / 二人の帰り道」

・Cody・Lee(李)「桜町 / 東京」

・カーリングシトーンズ「氷上のならず者」

・大滝詠一「Happy Ending」

・藤丸バンド「BGM」

・古市コータロー「東京【アナログ】」

・GREAT3「Richmondo High」

・Hamabe「夜を待てば / 窓」

・はっぴいえんど「はっぴいえんど」「風街ろまん」

・細野晴臣、鈴木茂、山下達郎「PACIFIC」

・細野晴臣、石川鷹彦、松任谷正隆「エーゲ海」

・かまやつひろし「Do You Wanna Ride / Empty Shore(あと一日だけの夏)」「ウエスト・フォース・ストリート / Rainy Saturday Night」

・新井ひとみ「恋のミラージュ」

・一十三十一「Wake Up!」

・ジュディー・アントン「スマイル」

・加山雄三「加山雄三のすべて~ザ・ランチャーズとともに」「恋は紅いバラ~加山雄三アルバム」

・秋山一将、大村憲司、鈴木茂、竹田和夫、松木恒秀、松原正樹、水谷公生、矢島賢「NEW YORK」

・kiki vivi lily「vivid」

・林以樂「L.O.T.」

・星村麻衣「プラスティック・ラブ」

・松下誠「First Light(2ndプレス)」

・マイクロスター「フィーリン c/w 東京の空から」「夕暮れガール」

・MIHO「CALIFORNIA CRISIS」

・米光美保「恋は流星 SHOOTING STAR OF LOVE / MOONLIT MERCY」

・吉田美奈子「MINAKO」「MINAKO II」「FLAPPER」「TWILIGHT ZONE」「愛は思うまま LET'S DO IT」「MONOCHROME」「MONSTERS IN TOWN」「LIGHT'N UP」「IN MOTION」

・脇田もなり「passing by」

・佐野元春「BACK TO THE STREET」「Heart Beat」「SOMEDAY」

・宮本典子「ONNA / 真夜中のジプシー」「ファイナル・レイン / よろめいてヒロイン」「プッシュ / やりかけの人生」「Silver Rain / FEEL LIKE MAKIN' LOVE」

・池田典代「DREAM IN THE STREET」

・岡本一生「Moonlight Singing」

・POLYCAT「君のピアス / たくさんの花」

・PREP「Over (ft. Anna of the North) / Love Breaks Down」

・坂本龍一&カクトウギセッション「サマー・ナーヴス」

・SAFARI「All Right In The Night」

・シンリズム「Flavor of lie c/w 暮らしの半分は」

・酒井俊「I Love Talkin' 'Bout Baby / Sentimental Journey」

・SING LIKE TALKING「Reveal SING LIKE TALKING on VINYL Vol.1

・Compiled by NIGHT TEMPO」

・スペシャル・ジャム・カンパニー ウィズ 酒井俊「インディアン・サマー / シー・ボーン」

・杉山清貴&オメガトライブ「7inch Singles Box」

・大貫妙子「『SUNSHOWER』HQ SOUND EDITION」「『SUNSHOWER』 T-Shirts(S / M / L / XL)」「ROMANTIQUE」「AVENTURE」「Cliche」「SIGNIFIE」「カイエ」「copine.」「Comin' Soon」「A Slice of Life」「PURISSIMA」

・TAHITI 80「Fear Of An Acoustic Planet EP」

・間宮貴子「LOVE TRIP」

・TDO「Summer Blue / 真っ赤な太陽 feat. bird」

・TENDRE MEETS BENNY SINGS「SING」

・The Pen Friend Club「一本の音楽」

・冨田ラボ「Shiplaunching [2019Mix]」「Shipbuilding」

・V.A.「加山雄三の新世界」

・山根麻衣「たそがれ」

・芳野藤丸「YOSHINO FUJIMARU」

・yuko I. meets T-Groove and Yuma Hara Remix「It's My Time To Shine - Dance Mix」

・村田有美「クリシュナ」「卑弥呼」

※大貫妙子「Cliche」のeはアクサンテギュ付きが正式表記。