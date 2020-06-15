レコードプレスメーカーの東洋化成が8月8日にイベント「CITY POP on VINYL 2020」を開催する。
このイベントは新旧シティポップのアナログレコードを店頭とオンラインで一斉販売するもの。廃盤や在庫切れとなっていた作品も、このタイミングで再リリースされる。現在は95タイトルがラインナップされ、参加アーティストは今後も追加予定。イベントの詳細は続報を待とう。
「CITY POP on VINYL 2020」参加作品
・Negicco「圧倒的なスタイル / ガッター！ガッター！ガッター！」
・Air Suspension Club Band「Seaside In The Twilight」
・矢野顕子「オーエスオーエス」「峠のわが家」
・井上鑑、松任谷正隆、佐藤博「SEASIDE LOVERS」
・アマネトリル「SUNSET TRAIL / Wonderful Journey」「CANDY BLUE / Cruise With Me」
・杏里「ANRI Vinyl Edition」
・Ayane Yamazaki「魔法をおしえて」
・Bagus!「チークタイム」
・バーン・アンド・バーンズ「君がいるかぎり」「ラブ・ユー・アウト・オブ・ユア・マインド」
・真鍋ちえみ「うんととおく」
・CHOCOLATE LIPS「CHOCOLATE LIPS」
・小坂忠「People」
・サーカス「月夜の晩には / 二人の帰り道」
・Cody・Lee（李）「桜町 / 東京」
・カーリングシトーンズ「氷上のならず者」
・大滝詠一「Happy Ending」
・藤丸バンド「BGM」
・古市コータロー「東京【アナログ】」
・GREAT3「Richmondo High」
・Hamabe「夜を待てば / 窓」
・はっぴいえんど「はっぴいえんど」「風街ろまん」
・細野晴臣、鈴木茂、山下達郎「PACIFIC」
・細野晴臣、石川鷹彦、松任谷正隆「エーゲ海」
・かまやつひろし「Do You Wanna Ride / Empty Shore（あと一日だけの夏）」「ウエスト・フォース・ストリート / Rainy Saturday Night」
・新井ひとみ「恋のミラージュ」
・一十三十一「Wake Up!」
・ジュディー・アントン「スマイル」
・加山雄三「加山雄三のすべて～ザ・ランチャーズとともに」「恋は紅いバラ～加山雄三アルバム」
・秋山一将、大村憲司、鈴木茂、竹田和夫、松木恒秀、松原正樹、水谷公生、矢島賢「NEW YORK」
・kiki vivi lily「vivid」
・林以樂「L.O.T.」
・星村麻衣「プラスティック・ラブ」
・松下誠「First Light（2ndプレス）」
・マイクロスター「フィーリン c/w 東京の空から」「夕暮れガール」
・MIHO「CALIFORNIA CRISIS」
・米光美保「恋は流星 SHOOTING STAR OF LOVE / MOONLIT MERCY」
・吉田美奈子「MINAKO」「MINAKO II」「FLAPPER」「TWILIGHT ZONE」「愛は思うまま LET'S DO IT」「MONOCHROME」「MONSTERS IN TOWN」「LIGHT'N UP」「IN MOTION」
・脇田もなり「passing by」
・佐野元春「BACK TO THE STREET」「Heart Beat」「SOMEDAY」
・宮本典子「ONNA / 真夜中のジプシー」「ファイナル・レイン / よろめいてヒロイン」「プッシュ / やりかけの人生」「Silver Rain / FEEL LIKE MAKIN' LOVE」
・池田典代「DREAM IN THE STREET」
・岡本一生「Moonlight Singing」
・POLYCAT「君のピアス / たくさんの花」
・PREP「Over (ft. Anna of the North) / Love Breaks Down」
・坂本龍一＆カクトウギセッション「サマー・ナーヴス」
・SAFARI「All Right In The Night」
・シンリズム「Flavor of lie c/w 暮らしの半分は」
・酒井俊「I Love Talkin' 'Bout Baby / Sentimental Journey」
・SING LIKE TALKING「Reveal SING LIKE TALKING on VINYL Vol.1
・Compiled by NIGHT TEMPO」
・スペシャル・ジャム・カンパニー ウィズ 酒井俊「インディアン・サマー / シー・ボーン」
・杉山清貴＆オメガトライブ「7inch Singles Box」
・大貫妙子「『SUNSHOWER』HQ SOUND EDITION」「『SUNSHOWER』 T-Shirts（S / M / L / XL）」「ROMANTIQUE」「AVENTURE」「Cliche」「SIGNIFIE」「カイエ」「copine.」「Comin' Soon」「A Slice of Life」「PURISSIMA」
・TAHITI 80「Fear Of An Acoustic Planet EP」
・間宮貴子「LOVE TRIP」
・TDO「Summer Blue / 真っ赤な太陽 feat. bird」
・TENDRE MEETS BENNY SINGS「SING」
・The Pen Friend Club「一本の音楽」
・冨田ラボ「Shiplaunching [2019Mix]」「Shipbuilding」
・V.A.「加山雄三の新世界」
・山根麻衣「たそがれ」
・芳野藤丸「YOSHINO FUJIMARU」
・yuko I. meets T-Groove and Yuma Hara Remix「It's My Time To Shine - Dance Mix」
・村田有美「クリシュナ」「卑弥呼」
※大貫妙子「Cliche」のeはアクサンテギュ付きが正式表記。