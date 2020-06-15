DIR EN GREYの特集「DIR EN GREY WOWOWスペシャル」が7月から3カ月連続でWOWOWにて放送される。
この特集ではDIR EN GREYの最新アリーナ公演、インタビューを中心にしたドキュメンタリー番組、ミュージックビデオ特番、メンバーが選ぶ過去ライブ映像企画といった計4プログラムを放送。この第1弾として、7月4日（土）にメンバーが楽曲制作やライブへの思い、海外ツアーのエピソードなどについて語る撮り下ろしのインタビュー番組「DIR EN GREY Interview & Document」がオンエアされる。
8月にはMV特集「DIR EN GREY Music Video Collection」と3時間にわたるライブ映像特番「DIR EN GREY Live Archives ～Member's Selections～」が、9月には7月23日と24日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催予定の単独公演「The Insulated World -The Screams of Alienation-」の模様が放送される。8月以降の番組の放送日時などは後日発表。
WOWOWライブ「DIR EN GREY Interview & Document」
2020年7月4日（土）16:30～