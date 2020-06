リーガ・エスパニョーラ第28節が11日から14日にかけて行われた。

ブンデスリーガに続いて戻ってきたスペインサッカー。再開初戦を飾ったのはセビージャ対ベティスのアンダルシア・ダービーで他試合の一足前にキックオフを迎えた。前半をスコアレスで折り返したセビージャは後半にPKで先制するとさらに1点を追加して2-0で勝利した。

バルセロナとの“古巣”対決となったマジョルカの日本代表MF久保建英は先発出場を果たす。試合は開始2分でチリ代表MFアルトゥーロ・ビダルのゴールを皮切りに4失点を喫して完敗。久保はフリーキックなどで決定機を演出するも得点とはならず、4-0でバルセロナが勝利した。

レアル・マドリードは日本代表MF乾貴士が所属するエイバルと対戦。開始4分、ドイツ代表MFトニ・クロースのゴールで先制すると、その後も前半のうちにスペイン代表DFセルヒオ・ラモスとブラジル代表DFマルセロが得点を重ねる。後半にはエイバルのスペイン人DFペドロ・ビガスが1点を返して一矢報いるが反撃は及ばず。レアルが再開初戦を3-1の白星で飾り、首位バルセロナの後をぴったりと追いかける。なお、乾は78分から途中出場を果たしている。

アトレティコ・マドリードはアウェイでアスレティック・ビルバオと対戦し、37分にビルバオのスペイン人FWイケル・ムニアインに先制を許してしまう。アトレティコはそのわずか2分後にスペイン代表FWジエゴ・コスタのゴールで同点に追いつくが、追加点が遠く、1-1の引き分けに終わった。

CL出場権を確実に取りたい4位レアル・ソシエダはホームにオサスナを迎える。ソシエダは29分に相手にPKを献上して先制されるが、61分にスペイン代表MFミケル・オヤルサバルのゴールで同点に追いつき、勝ち点1を手にしている。

■リーガ・エスパニョーラ第31節結果

セビージャ 2-0 ベティス

グラナダ 2-1 ヘタフェ

バレンシア 1-1 レバンテ

エスパニョール 2-0 アラベス

セルタ 0-1 ビジャレアル

レガネス 1-2 バジャドリード

マジョルカ 0-4 バルセロナ

アスレティック・ビルバオ 1-1 アトレティコ・マドリード

レアル・マドリード 3-1 エイバル

レアル・ソシエダ 1-1 オサスナ

■リーガ・エスパニョーラ第28節順位表

1位 バルセロナ(勝ち点61)

2位 レアル・マドリード(勝ち点59)

3位 セビージャ(勝ち点50)

4位 レアル・ソシエダ(勝ち点47)

5位 ヘタフェ(勝ち点46)

6位 アトレティコ・マドリード(勝ち点46)

7位 バレンシア(勝ち点43)

8位 ビジャレアル(勝ち点41)

9位 グラナダ(勝ち点41)

10位 アスレティック・ビルバオ(勝ち点38)

11位 オサスナ(勝ち点35)

12位 レバンテ(勝ち点34)

13位 ベティス(勝ち点33)

14位 バジャドリード(勝ち点32)

15位 アラベス(勝ち点32)

16位 エイバル(勝ち点27)

17位 セルタ(勝ち点26)

18位 マジョルカ(勝ち点25)

19位 レガネス(勝ち点23)

20位 エスパニョール(勝ち点23)

■リーガ・エスパニョーラ第29節

▼6月15日

レバンテ vs セビージャ

ベティス vs グラナダ

▼6月16日

ヘタフェ vs エスパニョール

ビジャレアル vs マジョルカ

バルセロナ vs レガネス

▼6月17日

エイバル vs アスレティック・ビルバオ

バジャドリード vs セルタ

オサスナ vs アトレティコ・マドリード

▼6月18日

アラベス vs レアル・ソシエダ

レアル・マドリード vs バレンシア