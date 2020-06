村上春樹「ある曲がアメリカでは流行らなかったけど…」なぜか“日本ではヒットした理由”を分析！

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの特別番組「村上RADIO」。6月14日(日)の放送は「村上RADIO~(あくまで個人的な)特選オールディーズ~」と題して、村上さんが中高生時代を過ごした1960年代前半ごろの楽曲のなかから、当時流行した名曲から“村上青年”が個人的に大好きだった楽曲まで、当時の思い出とともに紹介します。本記事では、村上さんからのコメントと前半3曲についてお話しされた概要を紹介します。こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、いつものTOKYO FMのスタジオじゃなく、今日は僕の家の書斎からSTAY HOMEでお送りしています。僕が1人でマイクに向かってしゃべって、うちのプレーヤーでレコードやCDをかけています。なんか手作りのたい焼きみたいですね。* * *村上RADIO。今日は全編オールディーズでいきます。ひとくちにオールディーズといっても幅広いですが、今回は年代を絞って、1960年から60年代真ん中あたりまで、つまり僕が10代前半だった頃の音楽を中心に取り上げようと思います。このへんの音楽を、僕は今でもつい昨日のことのように瑞々しく覚えています。そういう年代って、音楽が一番身にしみるんですよね。というわけで、今日かけるのは半分以上がアナログ・レコードになります。うちにあるものをひと抱え、ここに用意しました。世間で流行った曲もありますが、僕個人的に、いわば「村上くん局地的」にしか流行らなかったもののほうが多いかもしれません。そういうあくまでパーソナルに懐かしい音楽を、思い出話みたいなものを交えながら、掘り起こしていきたいと思います。今日かかるのは、基本的にイノセントでお気楽な音楽ばかりです。思想性、メッセージ、そんなものは毛ほどもありません。そういう時代だったんです。むずかしいことは抜きで楽しんでください。* * *村上RADIO。今日は全編オールディーズでいきます。時代背景みたいなものを少し簡単に説明します。よく「激動の1960年代」みたいなことが言われますが、それはあくまで60年代後半の話であって、前半は文化的には、かなりのんびりした時代でした。冷戦時代だったので、政治的にはハードな面もありましたけど、文化的には、まずまずリラックスしていました。ポップ音楽シーンで言えば、1950年代後半に登場した反社会的というか、荒々しいロックンロールがだんだん飽きられて、廃れていって、エルヴィスもなんだか牙を抜かれてしまい、それからビートルズやらサイケデリック、アートロックみたいなのが登場してくるまでの5年間は、まさにお気楽ポップスの全盛期でした。僕としては、そりゃもう楽しかったですよ。もちろん60年代後半もスリリングで面白かったですけど。ジーン・ピットニーの「Every Breath I Take」。僕が初めて自分で買ったLPレコードは、このジーン・ピットニーの『The Many Sides of Gene Pitney』というアルバムでした。僕が今うちで持っているのはアメリカの「MUSICOR RECORDS(ムジコール・レコーズ)」原盤ですが、当時買ったのはユナイテッド・アーティスツの国内盤でした。日本盤には「ルイジアナ・ママ(Louisiana Mama)」がボーナストラックで入っていました。中学2年生くらいだったかな。このアルバムには「ルイジアナ・ママ」とか「非情の町(Town Without Pity)」といったヒットソングが入っていたんですけど、何度も聴いているうちに、僕はこの「Every Breath I Take」という曲がすっかり好きになりました。これ、キャロル・キングとジェリー・ゴフィンの作詞作曲、フィル・スペクターのプロデュースというすごいラインナップなんです。でもそのときは、そんな人たちの名前なんてぜんぜん知らないから、ただ「いい曲だなあ」と感心して聴いてました。あらためて聴くと、アレンジメントが実に素晴らしいですね。いかにもスペクターらしいっていうか。この頃は、本国ではほとんど無視されたんだけど、日本ではなぜかヒットしまくったという外国のポップソングがけっこうありました。1曲目のジーン・ピットニーの「ルイジアナ・ママ」もそうですね。あと、このジャミー・クーの「燃ゆる想い(Keep on Loving You)」なんかはその代表的な例です。* * *名前の正しい発音はジャミー・クーじゃなくて、ジェイミー・コーですが、その頃のレコード会社って、そういうことにかなりいい加減だったんです。ジェイミー・コーは当時デトロイトで人気のあった歌手で、ボビー・ダーリンが惚れ込んで、自分の経営するレコード会社「アディスン」と契約させました。ダーリン自身のプロデュースで何枚かレコードを出したのですが、ブレイクには至りませんでした。1959年に出たこの「燃ゆる想い」も本国ではヒットチャートにかすりもしなかったんですけど、日本では流行りました。このジェイミー・コーさん、歌手をやめたあとは実業家になって、今ではデトロイトで2軒のクラブを経営しているということです。よかったです。次はジョニー・ディアフィールドの「悲しき少年兵(Lonely Soldier Boy)」。ジョニー・ディアフィールドに関しては、手元にまったく資料がありません。どうやらアメリカ本国での知名度はゼロみたいですね。でも1960年にリリースされたこの「悲しき少年兵」は、日本のラジオでは毎日のようにかかっていました。彼は1961年に来日して、あちこちで歌いまくっていたということですが、その後の消息は杳(よう)として知れません。歌の内容は、軍隊にとられた少年が苦労の末、何年か後に故郷に帰ってきたら、待ってくれているはずの少女がどこにも見当たらない、という気の毒な話です。当時のアメリカは徴兵制だったので、そういう悲劇はよく起こったんでしょうね。* * *ある曲がアメリカでは流行らなかったけど、日本ではすごくヒットした――どうしてそういう現象が起こるかというと、当時のアメリカでは、ラジオのDJにかけてもらわないことには、どんなよい曲だって、なかなか人々の耳には入らなかったんです。逆につまらない曲でもDJがプッシュすれば、ある程度流行った。そういう権力を笠に着て、DJがレコード会社から袖の下をとっていたりもしました。日本ではそういう操作がなかったということもある程度あったと思います。もちろん音楽の好みが微妙に違ったということもありますけど。<番組概要>番組名:村上RADIO~(あくまで個人的な)特選オールディーズ~放送日時:2020年6月14日(日)19:00~19:55放送局:TOKYO FM/JFN全国38局フルネットパーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/