ダンス&ボーカルグループ「EXILE」や「三代目 J SOUL BROTHERS」が所属するLDHが、サイバーエージェントと設立した合弁会社「CyberLDH」で、新しい定額制の動画配信サービス「CL」を開始することが6月15日、分かった。CLでは、LDH所属のアーティストのライブやコンサートの生配信、メンバーが出演する生放送番組やオリジナル番組などの配信を行うほか、日常を生配信しながらユーザーと多彩なコミュニケーションを図ることのできるライブキャスト配信機能(キャス配信)の導入などを予定。同日プレオープンし、8月1日にグランドオープンする。利用料は月額1100円。

LDHは、2020年、6年に1度の祭典「LDH PERFECT YEAR 2020」として一年を通じて多くのライブを開催する予定だったが、新型コロナウイルスの影響により開催を発表していた年内のライブ全168公演を中止した。そして、今回、次世代エンターテインメントの創造へ向けて「いつでもどこでもLDHのエンタテインメントを楽しんでほしい」という思いで、1年以上前から準備をしてきた複数のデジタル施策を本格始動させ、LDHのエンターテインメントを再開することになったという。

オンラインに特出した演出や臨場感あふれる映像などで制作した有料配信ライブ「LIVE×ONLINE」が7月2日から「ABEMA(アベマ)」で配信されることも発表された。「LIVE×ONLINE」には「GENERATIONS from EXILE TRIBE」「THE RAMPAGE from EXILE TRIBE」「三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE」「E-girls」らが登場する。

さらに、政府から発表されているガイドラインに沿って十分な感染拡大防止対策のもと、「ソーシャルディスタンスライブ」が8月に実施できるよう検討しているという。

◇LDH JAPAN EXILE HIROさんのコメント

これまでLDHのエンターテインメントはライブを中心としたリアルなものでしたが、次世代へ向けてデジタル、バーチャルでエンターテインメント領域を広げていこうと1年以上前からさまざまな可能性へ取り組んできました。

今回発表したサイバーエージェントさんとの「CyberLDH」はその第一歩となる新たな動画配信サービス「CL」としてスタートします。「CL」はサイバーエージェントさんのテクノロジーにより、LDHの自社メディアがパワーアップし、これまで以上にファンの皆さんと直接つながることができ、喜んでいただけるものになると思っています。

コロナ禍でLDH PERFECT YEAR 2020で計画していたライブ全168公演を中止にせざるを得ない状況になり、ファンの皆さんには本当に申し訳ない気持ちでしたが、「LIVE×ONLINE」というコンセプトで新たなライブ体験をお届けすることができ、僕らもとても楽しみにしています。

そして、この「LIVE×ONLINE」を中心にCLでもさまざまなエンターテインメントを発信し、LDHのエンターテインメントとしてスタンダードとなるようにメンバー、スタッフ一丸となりファンの皆さんに精一杯のパフォーマンスをお届けしたいと思います。

さらに政府の方針に基づき、各地方自治体としっかりと連携し安全な体制を万全に整えて実施可能な地域からソーシャルディスタンスライブの開催を準備していきたいと考えています。

これからも「日本を元気に」をテーマに、日本のエンターテインメント業界が復活できるよう、LDH一同最善を尽くして活動していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

◇サイバーエージェント 藤田晋社長のコメント

このたび、LDH JAPANとサイバーエージェントはともに、新時代のエンターテインメントサービスを提供するCyberLDHを始動します。テレビ&ビデオエンターテインメント「ABEMA」では、これまで「LDH PERFECT YEAR 2020」とのコラボレーション企画をはじめ多くのLDHグループ所属アーティストが出演する番組を放送し、そのたびに大きな反響を得ておりました。

今回、新会社設立にあたってLDH JAPANとサイバーエージェントで共同で開発してきた新サービス「CL」では、クオリティーに対し一切の妥協を許さないLDHグループのステージをそのままにオンラインでお楽しみいただけるよう、技術開発、デザイン、UI、UXの設計などには一切の妥協なく、最高水準の品質のプロダクトを生み出すことを目的として作り上げてきたつもりです。

そして今、皆様にこれまでにない新しいデジタル時代ならではのエンターテイメント体験が提供できる体制が整って参りました。 LDH JAPANのエンターテイメントとサイバーエージェントの技術力が力を合わせた新会社に、ぜひご期待ください。