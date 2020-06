木村拓哉 寝るときには音楽を聴かない派「詞の内容とかちゃんと聴きたくなっちゃう…」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。6月14日(日)の放送も、木村の自宅からリモート収録でお届け。リスナーから寄せられたメッセージに答えました。<リスナーからのメッセージ>「以前、『木村さ~~ん!』(GYAO!)で、番組のTシャツを学生さんとつくる回を観て刺激を受けて、それまで私は違う分野の世界にいましたが、あらためてファッションの学校に行くことを決め、試験を受けました。無事に合格し、ファッションの世界で仕事をすることの第1歩を踏み出せました。このことを伝えたくて、メッセージを送らせていただきました。木村さんはこれから挑戦してみたいことはありますか?」(23歳 女性)このメッセージに木村は、「すごいですね! 『木村さ~~ん!』を観て刺激されて、人生の起点にしてくれた人がいるんですね。いやぁ、うれしいな」と驚いた様子。そして、自身が挑戦したいこととして挙げたのは、「カーアクション」。「実際にドライビング・テクニックを習得して、(作品の)撮影ができたらいいなって。それは挑戦してみたい」と話します。以前、木村はドラマ「エンジン」(フジテレビ系)でレーシングドライバーの役を演じたときは、撮影をおこなっていた富士スピードウェイ(静岡県)でのサーキットライセンスを取得し、コースを実走したといいます。そんな経験を引き合いに、「新たにファッションの世界で頑張ろうと、試験に合格して、ファッションの勉強をしていくことになったのなら、自分の下した判断が無駄にならないように燃えてほしい」とエールを送っていました。<リスナーからのメッセージ>「先日、本気で部屋の掃除をしていたら、いろいろなものが出てきました。まずうれしかったものは“お金”です。衣類のポケットなどからちょこちょこ出てきて、全部で8,000円近く出てきてラッキーでした。ほかに出てきたもので、残念だったものもあります。それは、高校時代に友達から借りていたCDです。当時『返した』『返していない』で揉めて、いまだに亀裂が入った関係のままで、いまさら返すのが気まずいです。そして、出てきて謎だったものが、買った覚えのないAVです。僕の家はたまり場だったので、こっそり友達が置いていったのか不明です。キャプテン(※本番組での木村の呼称)は、部屋を掃除していて驚くようなものが出てきたことはありますか?」(31歳 男性)出てきたCDについて、木村は「せっかくだから友達に返したほうがいいよ。ちゃんと『ごめん、出てきた』って。で、『これもお前のじゃない? だって俺買っていないもん』って(AVも)渡したらいいんじゃない? 『いや、俺じゃない』『お前のだ』って揉めたら揉めたでいいじゃない。これは返したほうがいいね」と提案します。自身はというと、「けっこう多いのは、すごく探していたサングラスとかが、ブルゾンの内ポケットから出てきたとか、そういう経験はあるかな」と話していました。<リスナーからのメッセージ>「私は今年から大学1年生になったのですが、コロナの影響もあり、オンライン授業になりました。不規則な生活を送っていたため、夜眠れない生活が続いています。夜なかなか眠れないときに聴くと“心が落ち着く”、キャプテンおすすめの音楽を教えてください」(18歳 女性)リスナーからのそんな要望に、選曲を悩んでしまう木村。というのも、自身は寝るときに音楽を聴かないタイプだから。「寝ると思ったら、寝る。なんにもしない」と話します。「だって、音楽聴いて寝ようと思って、好きな曲が流れてきたら“最後まで聴きたい!”って思っちゃわない? 邦楽だとすべて届いちゃうから、ちゃんと聴いてしまう。だから、(寝るときに)癒しを求めてUruさんとか聴くのもいいと思うんだけど、詞の内容とかちゃんと聴きたくなっちゃって……癒されるんだけど、“おい、(真剣に)聴いちゃってるじゃね~かよ”ってなる可能性が大きいよね」と説明したうえで、「だったら、“こっち系はどう?”って思うのは、ノラ・ジョーンズとかシャーデーとか」と2アーティストをおすすめします。そして、「そのお2方は本当に落ち着くと思う。詞も英語なので、聴き流すにもちょうど“心地いい!”って感じてもらえるんじゃないかな」と太鼓判を押し、ノラ・ジョーンズの「Don't Know Why」をオンエアしました。次回6月21日(日)の放送も、どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/