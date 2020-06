FISHMANSの完全無観客・拡張現実ライブ、SUPER DOMMUNEより配信

FISHMANSのAR LIVE「INVISIBILITY」が、6月14日(日)、SUPER DOMMUNEにて配信される。



これは、ライブストリーミングスタジオ「DOMMUNE」とau 5G (KDDI)が、最先端テクノロジーを活用した5G時代の配信型スタジオ「SUPER DOMMUNE tuned by au5G」を渋谷パルコ内にオープンし、「渋谷5Gエンターテイメントプロジェクト」と行う最初のコラボ企画となる。



6月14日(日)のライブ配信に登場するのは、ヴォーカリストの佐藤伸治が1999年に惜しくも亡くなり、21世紀に入ってなお多くのミュージシャン、クリエイター、新世代リスナーからの熱い愛を集め続けている孤高のバンド、FISHMANS。レゲエ/ダブ/ロックステディを基調に、ロック、ファンク、ヒップホップ…… さまざまな要素を溶け込ませたハイブリッドなサウンドで唯一無二の世界を生み出してきたバンドでもある。2005年以降は、ドラマーの茂木欣一を中心に不定期ながら各地フェスなどでライブを行なっている。



そのFISHMANSが「SUPER DOMMUNE tuned by au5G」の完全無観客フロアに登場し、「渋谷5Gエンターテイメントプロジェクト」(au 5G)のAR技術を導入した拡張現実化ライブに挑む。





<イベント情報>



FISHMANS AR LIVE「INVISIBILITY」

2020年6月14日(日)SUPER DOMMUNE tuned by au5G

時間:21:30-23:00

料金:2,500円(ZAIKO DOMMUNE CH にてチケット販売)

LIVE:FISHMANS(Dr、Vo:茂木欣一、Ba:柏原譲、Key:HAKASE-SUN、G:木暮晋也、G:dARTs、En:ZAK)

視聴URL:http://www.dommune.com